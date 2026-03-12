Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 12.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.03.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Roche Holding
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 1
Performance 1M: -9,76 %
UBS Group
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 2
Performance 1M: -7,30 %
Holcim
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 3
Performance 1M: -20,24 %
Swiss Life Holding
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 4
Performance 1M: -7,07 %
Logitech International
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 5
Performance 1M: +4,34 %
