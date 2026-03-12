Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 12.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.03.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Andritz
Tagesperformance: -3,62 %
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 1
Performance 1M: -13,12 %
Performance 1M: -13,12 %
PORR
Tagesperformance: -3,59 %
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 2
Performance 1M: +0,58 %
Performance 1M: +0,58 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -2,91 %
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 3
Performance 1M: -10,99 %
Performance 1M: -10,99 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: -2,85 %
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 4
Performance 1M: -11,02 %
Performance 1M: -11,02 %
voestalpine
Tagesperformance: -2,77 %
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 5
Performance 1M: -6,63 %
Performance 1M: -6,63 %
Oesterreichische Post
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 6
Performance 1M: -6,73 %
Performance 1M: -6,73 %
BAWAG Group
Tagesperformance: -2,72 %
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 7
Performance 1M: -12,99 %
Performance 1M: -12,99 %
DO & CO
Tagesperformance: -2,65 %
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 8
Performance 1M: -2,89 %
Performance 1M: -2,89 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 9
Performance 1M: +3,27 %
Performance 1M: +3,27 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 10
Performance 1M: +0,70 %
Performance 1M: +0,70 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte