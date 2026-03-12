    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zahl der irregulären Grenzübertritte in die EU sinkt stark

    Für Sie zusammengefasst
    • Irreguläre Grenzübertritte EU: -52%, ca.12000 ges.
    • Atlantik -83%; zentr. & östl. Mittelmeer -50% ges.
    • Frontex: Iran-Krieg könnte Fluchtbewegung erhöhen.
    Zahl der irregulären Grenzübertritte in die EU sinkt stark
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Zahl der registrierten irregulären Grenzübertritte in die Europäische Union ist in den ersten zwei Monaten dieses Jahres um 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Das geht aus vorläufigen Zahlen der EU-Grenzschutzbehörde Frontex mit Sitz in Warschau hervor. Knapp 12.000 Versuche registrierte die Behörde demnach bisher. Als Ursache für den Rückgang nennt sie die durch die Jahreszeit bedingten harten Wetterbedingungen auf den Hauptfluchtrouten über das Meer.

    Der stärkste Rückgang dieser Versuche, in die EU zu kommen, wurde auf der westafrikanischen Route über den Atlantik zu den kanarischen Inseln (-83 Prozent) verzeichnet. Auf der zentralen Mittelmeerroute von Nordafrika in Richtung Italien sowie auf der östlichen Mittelmeerroute über Griechenland ging die Zahl der irregulären Grenzübertritte jeweils um die Hälfte zurück.

    Die meistgenutzte Migrationsroute in die EU bleibt demnach weiter der zentrale Mittelmeerraum, hier wurden knapp 3.400 Grenzübertritte gemeldet, das entspricht 30 Prozent der Gesamtzahl. Einen leichten Zuwachs (9 Prozent) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab es auf der Route über das westliche Mittelmeer nach Spanien.

    Frontex rechnet mit Auswirkungen des Iran-Kriegs

    Die EU-Grenzschutzagentur verwies in ihrem Bericht auch auf mögliche Auswirkungen des Iran-Kriegs. "Die Eskalation der Lage im Nahen Osten birgt die Gefahr, dass es in den kommenden Monaten zu einer Zunahme der Fluchtbewegung in der Region kommt", hieß es. Bislang habe dies noch keine spürbaren Auswirkungen auf die Migrationssituation an den Außengrenzen der EU gehabt. Frontex beobachte die Entwicklungen weiterhin aufmerksam./dhe/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Zahl der irregulären Grenzübertritte in die EU sinkt stark Die Zahl der registrierten irregulären Grenzübertritte in die Europäische Union ist in den ersten zwei Monaten dieses Jahres um 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Das geht aus vorläufigen Zahlen der EU-Grenzschutzbehörde …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     