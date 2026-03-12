    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Schluss

    DAX im Takt des Ölpreises – DAX-Bilanzen kommen heute gut an

    Die Anleger interessieren weiter primär die Ereignisse im Nahen Osten und deren Auswirkungen auf die Rohölpreise.

    Derzeit gehen sie von einem Szenario aus, das eine Auflösung von Notfallreserven der USA und Europas die Zeit überbrücken soll, bis der Krieg im Iran beendet wird. Ob dies tatsächlich wie erwartet eintreffen wird, ist vollkommen unklar. Zumindest aber hilft es kurzfristig, panikartige Verkäufe an den europäischen Aktienmärkten zu verhindern. Hilfreich sind auch die hohen Absicherungspositionen, die im Vorfeld des Iran-Kriegs aufgebaut wurden. Diese federn einen Großteil der potenziellen Kursrückgänge ab.

    Umso spannender wird der in der kommenden Handelswoche stattfindende große Verfallstermin an den Terminbörsen. Viele Anleger befinden sich, trotz aller negativer Ereignisse, noch in der Komfortzone und sind entweder in die sicheren Häfen abgewandert oder aber abgesichert. Nun muss sich zeigen, wie lange diese Situation Bestand haben kann.

    Die Anleger fokussieren sich aber auch auf die wenigen Lichtblicke, insbesondere von der mikroökonomischen Seite. So standen heute die Aktien von Zalando, Hannover Rück und Brenntag ganz oben im DAX, nachdem alle drei positive Unternehmenszahlen präsentiert hatten. Zurückhaltender zeigten sich die Investoren heute bei den Banken, da es zu weiteren hohen Mittelabflüssen im Private-Equity-Sektor kommt und dies zu Liquiditätsengpässen führt. Das erhöht die Kreditrisiken im Unternehmensfinanzierungsbereich und strahlt negativ auf die Finanzinstitute ab.

    Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung liefen wie erwartet über die Ticker. Dafür fiel die US-Handelsbilanz für Januar mit einem Minus von 54,5 Mrd. Dollar besser als die befürchteten 66,5 Mrd. Dollar aus. Auch bei den Baugenehmigungen in den USA deutet sich auf Jahresbasis eine Aufhellung an. Diese Aspekte spielen derzeit jedoch eine untergeordnete Rolle, da sie hauptsächlich nachlaufende Einflüsse widerspiegeln und die anstehenden wirtschaftlichen Risiken nicht beinhalten.

    Andreas Lipkow
    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
    Verfasst von Andreas Lipkow
