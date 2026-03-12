    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGRENKE AktievorwärtsNachrichten zu GRENKE

    GRENKE Aktienkurs sinkt weiter - 12.03.2026

    Am 12.03.2026 ist die GRENKE Aktie, bisher, um -7,65 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der GRENKE Aktie.

    Foto: GRENKE AG

    GRENKE ist ein führender Anbieter von Leasing- und Finanzierungslösungen für KMUs, mit starker Präsenz in Europa und einem Fokus auf schnelle, flexible Dienstleistungen.

    GRENKE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.03.2026

    Mit einer Performance von -7,65 % musste die GRENKE Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der GRENKE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,89 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 12,920, mit einem Minus von -7,65 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die GRENKE Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,41 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei GRENKE auf -18,44 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,90 % geändert.

    GRENKE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,30 %
    1 Monat -13,00 %
    3 Monate -13,41 %
    1 Jahr -19,23 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Grenke-Aktie, Kursentwicklung und Bewertung. Diskutiert werden Gewinnziele 2025 (71,8 Mio) und 2026 (74–86 Mio), Dividende 0,42 EUR, ROE-Ziel 10% bis 2030 sowie Ausblick bis 2030. Stimmung ist gemischt: Kursziele um 18–20 EUR, kurzfristig Druck durch Ergebnisrisiken, Leverage- bzw. Insolvenzdiskussionen; einige Anleger legen nach, andere warten.

    Informationen zur GRENKE Aktie

    Es gibt 46 Mio. GRENKE Aktien. Damit ist das Unternehmen 602,58 Mio.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,02 %. SoftBank Group notiert im Minus, mit -2,57 %. Societe Generale notiert im Minus, mit -3,79 %. UniCredit verliert -3,68 % Siemens notiert im Minus, mit -1,90 %.

    Ob die GRENKE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GRENKE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


