Leichte Kursverluste - Iran-Krieg verunsichert weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben nach deutlichen Kursverlusten am Vortag erneut etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,04 Prozent auf 126,11 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,96 Prozent. Dies ist der höchste Stand seit 2023.

Belastet werden die Anleihen durch die gestiegenen Rohölpreise. Der Iran will die Blockade der Straße von Hormus für den Öltransport fortsetzen. Es gibt derzeit keine Anzeichen für ein Ende des Kriegs. Die Angriffe beider Seiten halten unvermindert an und die Golfregion und der Libanon bleiben weiter unter Beschuss. Irans neuer Religionsführer und Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei forderte in einer ersten im Staatsfernsehen verlesenen Stellungnahme Rache für die Kriegsopfer.

Die hohen Ölpreise dürften die Inflation anheizen. Nach jüngsten Aussagen von EZB-Vertretern ist an den Finanzmärkten die Erwartung gewachsen, dass die Notenbank in diesem Jahr die Leitzinsen anheben könnte. Dies hatte die Kurse am Vortag deutlich belastet./jsl//mis



