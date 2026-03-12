Military Metals stößt bei Bohrungen auf 4,6 Meter mit 4,1 % Antimon, einschließlich 2,6 Meter mit 7,0 % Antimon - erste Ressourcenschätzung im Vorzeigeprojekt Trojárová in Europa steht bevor

VANCOUVER, British Columbia, 12. März 2026 / IRW-Press / Military Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „MILI“) (CSE: MILI, OTC: MILIF, FWB: QN90) freut sich, die letzten Analyseergebnisse aus der Definitionsbohrkampagne auf seinem Vorzeigeprojekt, dem zu 100 % unternehmenseigenen Antimon-Gold-Projekt Trojárová (das „Projekt“) in der Slowakei, bekannt zu geben (siehe Pressemitteilung vom 4. November 2025). Ziel der Bohrkampagne 2025 war es, die historischen Bohrergebnisse zu bestätigen und SLR Consulting (SLR) bei der Erstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung für das Projekt zu unterstützen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Schätzung bis zum Ende des ersten Quartals 2026 veröffentlicht wird. Die Beauftragung von SLR durch das Unternehmen zur Durchführung dieser Arbeiten wird in der Mitteilung vom 9. Januar 2026 näher erläutert.

Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um die letzten und vollständigen geochemischen Ergebnisse des Programms, die auch die Resultate zu den nicht-vorrangigen Proben aus allen sieben Bohrlöchern des Programms beinhalten.

Zu den wichtigsten Ergebnissen dieser Pressemitteilung zählen:

Aus Bohrloch 25-TVA-003

4,6 gebohrte Meter (m) mit 4,1 % Antimon über eine wahre Mächtigkeit von 4,5 m zwischen 117 m und 121,6 m Lochtiefe einschließlich: 2,6 m mit 7,0 % Antimon über eine wahre Mächtigkeit von 2,5 m zwischen 118 m und 120,6 m Tiefe



Zu den besten Ergebnissen der Bohrkampagne 2025, die vom Unternehmen bereits veröffentlicht wurden, zählen:

Aus Bohrloch 25-TVA-001 (veröffentlicht am 7. Januar 2026)

23,2 m mit 2,22 % Antimon (Sb) über eine wahre Mächtigkeit von 20,1 m zwischen 144,3 m und 167,5 m Tiefe einschließlich: 7,9 m mit 4,9 % Sb über eine wahre Mächtigkeit von 6,8 m zwischen 152,7 m und 160,6 m Tiefe

23,2 m mit 1,27 g/t Gold (Au) über eine wahre Mächtigkeit von 20,1 m zwischen 144,3 m und 167,5 m Tiefe einschließlich: 6,2 m mit 3,17 g/t Au über eine wahre Mächtigkeit von 5,4 m zwischen 160,6 m und 166,8 m Tiefe



Aus Bohrloch 25-TVA-003 (veröffentlicht am 4. Februar 2026)

23,5 gebohrte Meter mit 3,3 g/t Gold über eine wahre Mächtigkeit von 20,2 m zwischen 148,9 m und 172,4 m Tiefe einschließlich: 4,0 m mit 10,52 g/t Au über eine wahre Mächtigkeit von 3,4 m zwischen 157,9 m und 161,9 m Tiefe

1,9 m mit 2,53 % Antimon über eine wahre Mächtigkeit von 1,6 m zwischen 169,9 m und 171,8 m Tiefe

Aus Bohrloch 25-TVA-005 (veröffentlicht am 28. Februar 2026)

10,2 gebohrte Meter mit 1,49 % Antimon über eine wahre Mächtigkeit von 9,0 m zwischen 150,8 m und 161 m Tiefe einschließlich: 1,0 m mit 9,33 % Antimon über eine wahre Mächtigkeit von 0,9 m zwischen 153 m und 154 m Tiefe innerhalb von 3,2 m mit 3,78 % Antimon über eine wahre Mächtigkeit von 2,8 m zwischen 150,8 m und 154 m Tiefe



Erörterung der Bohrergebnisse

Bei der hervorgehobenen Durchschneidung in Bohrloch 25-TVA-003 handelt es sich um eine zusätzliche hochgradige Mineralisierungszone mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 4,5 Metern, die sich 48,3 Meter oberhalb der Hauptzone befindet, über die am 4. Februar 2026 berichtet wurde.

Von den sieben, im Rahmen der Kampagne 2025 niedergebrachten Bohrungen enthielten fünf Abschnitte mit bedeutenden Antimonwerten und vier Abschnitte mit bedeutenden Goldwerten (die vollständigen Ergebnisse samt Erzgehalten und Abschnittslängen sind in den Tabellen 1 und 2 dargestellt). In den Bohrlöchern 25-TVA-004 und 25-TVA-007 wurde keine nennenswerte Antimonmineralisierung angetroffen und in den Bohrlöchern 25-TVA-005, 25-TVA-006 und 25-TVA-007 keine nennenswerte Goldmineralisierung. In dieser Pressemitteilung versteht das Unternehmen unter „hochgradig“ ein Analyseergebnis von über 5 % Antimon, wobei die Probenahme anhand repräsentativer Methoden erfolgte (z. B. Bohrkernproben und Schlitzproben).

Die Analyseergebnisse für Antimon und Gold aus dem Jahr 2025 stimmen mit den historischen Daten aus benachbarten Bohrlöchern oder „Zwillingslöchern“ überein.

Die vollständigen Analyseergebnisse, die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden, sind in der nachstehenden Tabelle 3 aufgeführt. Es sind keine Faktoren bekannt, die einen wesentlichen Einfluss auf die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Ergebnisse haben könnten.

Scott Eldridge, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärt: „Wir sind vom Erfolg unseres ersten Bohrprogramms im Vorzeigeprojekt Trojárová begeistert. Sowohl die vorliegenden als auch die bereits veröffentlichten Ergebnisse stützen die Resultate der historischen Bohrungen im Projekt und stärken unser Vertrauen im Hinblick auf die Erstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung für das Projekt. Bis dato wurden auf dem Projektgelände insgesamt 70 Bohrungen niedergebracht. Die Ergebnisse unseres Programms unterstreichen die enorme Bedeutung der heimischen Antimonvorkommen im Projekt Trojárová für die Europäische Union. In einer Zeit, in der sich die Dynamik im Bereich der Verteidigung weltweit verlagert und die Lieferketten für kritische Mineralien zunehmend unter die Lupe genommen werden, hat sich Antimon zu einem der strategisch wichtigsten Metalle für moderne Verteidigungstechnologien entwickelt. Von Munition über militärische Legierungen bis hin zu fortschrittlicher Elektronik und flammhemmenden Systemen spielt Antimon für die nationale Sicherheit und die Resilienz der Industrie eine entscheidende Rolle.

Abbildung 1. Bohrkern mit Antimonmineralisierung aus einer Tiefe zwischen 116,56 m und 122,26 m im Bohrloch 25-TVA-003. In einem Teilabschnitt zwischen 117 m und 121,6 m Tiefe wurde ein Antimongehalt von insgesamt 4,1 % ermittelt.

Besonders erwähnenswerte Abschnitte mit Antimon- und Goldmineralisierung im Rahmen der Ergebnisse dieser Pressemitteilung sowie vorhergehender Mitteilungen zu den Ergebnissen der Bohrkampagne 2025 (7. Januar, 4. Februar und 28. Februar 2026) sind in den nachstehenden Tabellen 1 und 2 aufgelistet.

Tabelle 1. Vollständige Tabelle mit den wichtigsten Antimonabschnitten aus den sieben Bohrlöchern der Bohrkampagne 2025 (aus der vorliegenden sowie früheren Pressemitteilungen). Die für die vorliegende Mitteilung spezifischen Ergebnisse sind gelb markiert.

Von (m) Bis (m) Länge (m) Wahre Mächtigkeit (m) Sb (%) 25-TVA-001 144,3 167,5 23,2 20,1 2,22 Einschließlich 152,7 160,6 7,9 6,8 4,9 25-TVA-002 240 258,2 18,2 15,1 0,35 25-TVA-003 117 121,6 4,6 4,5 4,1 Einschließlich 118 120,6 2,6 2,5 7 25-TVA-003 169,9 171,8 1,9 1,6 2,53 25-TVA-004 Keine bedeutenden Sb-Ergebnisse 25-TVA-005 150,8 161 10,2 9 1,49 Einschließlich 153 154 1 0,9 9,33 Innerhalb von 150,8 154 3,2 2,8 3,78 25-TVA-006 50,8 51,3 0,5 0,5 1,58 25-TVA-007 Keine bedeutenden Sb-Ergebnisse

Tabelle 2. Vollständige Tabelle mit den wichtigsten Goldabschnitten aus den sieben Bohrlöchern der Bohrkampagne 2025 (aus der vorliegenden sowie früheren Pressemitteilungen). Die für die vorliegende Mitteilung spezifischen Ergebnisse sind gelb markiert.

Von (m) Bis (m) Länge (m) Wahre Mächtigkeit (m) Au (g/t) 25-TVA-001 144,3 167,5 23,2 20,1 1,27 Einschließlich 160,6 166,8 6,2 5,4 3,17 25-TVA-002 253,7 256,8 3,1 2,6 1,47 25-TVA-003 148,5 172,4 23,5 20,2 3,3 Einschließlich 157,9 161,9 4 3,4 10,52 25-TVA-004 177 206,1 29,1 27,5 0,34 25-TVA-005 Keine bedeutenden Au-Ergebnisse 25-TVA-006 Keine bedeutenden Au-Ergebnisse 25-TVA-007 Keine bedeutenden Au-Ergebnisse

Abbildung 2. Lageplan der Diamantbohrungen aus dem Jahr 2025 und aus der Sowjet-Ära im nördlichen Zentrum des Projekts Trojárová von Military Metals.

Tabelle 3. Informationen zu den Standorten der Bohrlöcher im Rahmen der Diamantbohrkampagne 2025 des Unternehmens bei Trojárová. Dies sind die endgültigen Standorte, die durch einen professionellen und qualifizierten Vermessungsingenieur bestimmt wurden.

WGS 84 / UTM Zone 33N Bohrloch Easting Northing Höhe (m) Länge (m) Neigung Azimut 25-TVA-001 662696 5358601 640 292,2 -65 220 25-TVA-002 662685 5358668 655 289,7 -75 220 25-TVA-003 662551 5358701 634 200,2 -65 225 25-TVA-004 662475 5358809 604 256,5 -55 225 25-TVA-005 662394 5358812 580 196 -60 230 25-TVA-006 662211 5358795 569 62,4 -57 220 25-TVA-007 662170 5358852 559 86,5 -60 210

Tabelle 4. Vollständige Tabelle der in dieser Pressemitteilung behandelten Bohrkern-Analyseergebnisse. Die Antimon- und Goldwerte von 0,0005 % bzw. 0,0005 g/t liegen unterhalb der analytischen Nachweisgrenze.