USA
Brand auf Flugzeugträger - Schiff bleibt einsatzfähig
- Brand in Wäscherei der USS Gerald R Ford nicht
- Nicht kampfbedingt, unter Kontrolle; 2 verletzt.
- Antrieb intakt, Träger einsatzfähig Rotes Meer
WASHINGTON (dpa-AFX) - Auf dem aktuell im Rahmen des Iran-Kriegs eingesetzten größten Flugzeugträger der US-Marine hat es einen Brand gegeben. Das Feuer sei am Donnerstag in Wäschereibereichen des Kriegsschiffes "U.S.S. Gerald R. Ford" ausgebrochen, teilten Streitkräfte des für die Region zuständigen US-Kommandos (Centcom) auf X mit. Der Brand steht demnach nicht im Zusammenhang mit Kampfhandlungen und ist unter Kontrolle.
Die Antriebsanlage des Schiffes sei nicht beschädigt worden - der Flugzeugträger bleibe voll einsatzfähig, hieß es. Zwei Matrosen werden den Angaben zufolge wegen nicht lebensbedrohlicher Verletzungen medizinisch behandelt.
Das Schiff befindet sich laut dem US-Militär aktuell wegen des Kriegs mit dem Iran im Roten Meer. Neben der "USS Gerald R. Ford" nutzen die USA dafür auch den Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln"./fsp/DP/mis
