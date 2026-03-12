    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUL Solutions Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu UL Solutions Registered (A)
    Der führende Energiespeicherhersteller Hithium erweitert seine Präsenz in Lateinamerika mit einem neuen Büro in Chile

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    SANTIAGO, Chile, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Hithium, ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen und -dienstleistungen, gab die Erweiterung seiner Präsenz in Lateinamerika mit der Eröffnung eines neuen Büros in Santiago, Chile, bekannt. Bei einer Auftaktveranstaltung mit Partnern und Kollegen aus dem chilenischen Sektor für saubere Energie stellte der Hersteller seine Pläne sowie Produktinnovationen und Wachstumsmaßstäbe vor. Das neue Büro in Santiago ist Ausdruck des Engagements von Hithium, das Wachstum der chilenischen Energiespeicherkapazitäten und die Energiewende in der Region im Allgemeinen zu unterstützen, da Hithium seine Wachstumsstrategie in Chile und ganz Lateinamerika verfolgt.

    Die Nachfrage des Marktes nach Energiespeicherung befriedigen

    Chiles robuster Markt für erneuerbare Energien und sein stabiler Planungsrahmen für die Entwicklung von Netzen und sauberer Energie machen das Land zu einem Vorreiter in der Hemisphäre. Eine ehrgeizige Strategie für die Energiewende, die darauf abzielt, den Anteil sauberer Energie von heute ca. 70 % bis 2050 auf Null zu erhöhen, erfordert auch einen beschleunigten Aufbau von Energiespeicherkapazitäten, um die Unterbrechung der Nutzung von Solar- und Windenergie zu verringern und die Netzstabilität zu unterstützen. Die Komplettlösungen von Hithium machen das Unternehmen zu einem wettbewerbsfähigen Akteur, da sowohl Entwickler von Energieversorgungsprojekten als auch der chilenische Industriesektor danach streben, mehr groß angelegte Batteriespeicherlösungen in ihren Energiemix aufzunehmen.

    Mizhi Zhang, Präsident von Hithium Global Business, sagte: „Hithium ist einzigartig positioniert, um ein starker Partner bei der Expansion der Energiespeicherung in Chile zu sein, und die Einrichtung einer ständigen Präsenz in Santiago mit unserem neuen Büro war ein notwendiger nächster Schritt. Wir sind nun optimal aufgestellt, um die Nachfrage nach leistungsfähigen Energiespeicherlösungen und -dienstleistungen in den unterschiedlichsten Marktszenarien zu bedienen".

    Ribbon-Cutting Ceremony for the Inauguration of Hithium Chile Office in Santiago

    Wegweisende Technologie für einen zukunftsweisenden Markt

    Auf der Einführungsveranstaltung des Unternehmens erklärte Zhang: „Es war uns wichtig, diesen Schritt zu markieren, indem wir mit Partnern und Kollegen zusammenkommen. Wir wollten sowohl Neuigkeiten mitteilen als auch Meilensteine feiern, darunter unsere Platzierung in der Weltrangliste 2025 als eines der beiden weltweit führenden Unternehmen bei der Lieferung von Versorgungsbatterien".

    Zhang verwies auf Beispiele wie das 8-Stunden-LDES-Produkt von Hithium, das auf die Unterstützung der Netzstabilität ausgerichtet ist, sowie auf andere szenarienbasierte Lösungen: „Wir haben uns auf Design- und Technikinnovationen konzentriert, die eine erhebliche Verringerung der Kosten und Wartungszeiten, ein hohes Maß an Kompatibilität mit anderen Systemen wie benachbarten PV-Anlagen, einen niedrigen Geräuschpegel und eine mehrschichtige Sicherheitsarchitektur ermöglichen. Unsere neuen 2-Stunden- und 4-Stunden-Batteriezellen mit hoher Kapazität ermöglichen auch eine größere Flexibilität  bei der Anpassung an verschiedene Szenarien. Und auch auf dem chilenischen Markt sehen wir eine wachsende Nachfrage nach Langzeit-Energiespeichern. Als Antwort auf diesen Trend ist unser 8-Stunden-Energiespeichersystem gut positioniert, um diesen Bedarf zu decken, die Integration erneuerbarer Energien zu unterstützen und die Netzstabilität in der Region zu verbessern."

    Darüber hinaus hat ein kürzlich durchgeführter Brandtest der ∞Power 6,25 MWh von Hithium mit den 1175 Ah 0,25P-Zellen, der von unabhängigen Experten von UL Solutions überwacht wurde, erfolgreich gezeigt, dass eine Erhöhung der Batteriekapazität von einem erhöhten Risiko entkoppelt werden kann.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932738/Ribbon_Cutting_Ceremony_Inauguration_Hithium_Chile_Office_Santiago.jpg

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2756901/7c3129fca23bd8070ae415d1d2ae8b46_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-fuhrende-energiespeicherhersteller-hithium-erweitert-seine-prasenz-in-lateinamerika-mit-einem-neuen-buro-in-chile-302712583.html





