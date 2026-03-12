Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.134,11USD pro Feinunze und notiert damit -0,81 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 85,41USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,34 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 99,36USD und verzeichnet ein Plus von +6,04 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 94,79USD und verzeichnet ein Plus von +6,33 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.629,50 USD +0,09 % Platin 2.158,50 USD -0,42 % Kupfer London Rolling 12.988,26 USD -0,36 % Aluminium 3.530,75 PKT +1,57 % Erdgas 3,176 USD -1,45 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Plus von +6,33 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.03.26, 17:29 Uhr.