    Termine am 13. März 2026

    • Firmen: VCI, Allianz, DeLonghi veröffentlichen
    • Konjunktur: US BIP-Revision, EU Industrie, CPI
    • Sonstiges: Merz in Norwegen; LH-Streik; Treff.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. März

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:30 DEU: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M.

    DEU: Allianz, Geschäftsbericht
    ITA: De Longhi, Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1/26 08:00 DEU: Großhandelspreise 2/26
    08:00 DEU: Insolvenzen, Dezember und Jahr 2025
    08:00 GBR: Industrieproduktion 1/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 1/26
    08:00 GBR: BIP 1/26
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig)
    10:00 ITA: Industrieproduktion 1/26
    10:00 POL: Verbraucherpreise 2/26
    11:00 EUR: Industrieproduktion 1/26
    13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26
    13:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    13:30 USA: Auftragsengang langlebiger Güter 1/26
    14:00 RUS: Handelsbilanz 1/26
    15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig) 17:00 RUS: Verbraucherpreise 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU/NOR: Weltraumbahnhof und Militärübung - Kanzler Merz besucht Norwegen + 09.10 Besuch Andoya Space Port
    + 10.30 Pk Merz/Støre
    + 14.40 Besuch der Übung Cold Response zusammen mit Støre und dem kanadischen Premierminister Mark Carney + 15.25 Pk Merz/Støre/Carney

    DEU: Zweiter Tag des Pilotenstreiks bei der Lufthansa

    12:00 FRA: Frankreichs Präsident Macron empfängt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






