ORBS) sichert sich 125 Millionen USD an institutionellen Zusagen, angeführt von von Bitmine (NYSE: BMNR), Cathie Woods ARK Invest und Payward, um in Technologie der nächsten Generation zu expandieren

Tom Lee, Chairman von Bitmine (NYSE: BMNR), wird Mitglied des Board of Directors, um die langfristige Investitionsstrategie von ORBS zu unterstützen

ARK Invest tritt ORBS als Partner bei und bietet strategische Beratung und Informationen über den privaten Markt; Zusage von 25 Millionen USD für ORBS

Brett Winton, Chief Futurist bei ARK Invest, wird dem Board of Directors von ORBS als Berater zur Seite stehen

Payward, die Muttergesellschaft der globalen Krypto-Plattform Kraken, sagt ORBS 25 Millionen USD zu

Das Unternehmen wird von einer Gruppe strategischer und institutioneller Investoren unterstützt: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), MOZAYYX, ARK Invest, Payward, World Foundation, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Pantera, GSR, und andere mehr

EASTON, Pa., 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („ORBS" oder das „Unternehmen") gab heute neue Finanzierungszusagen in Höhe von 125 Millionen USD bekannt, angeführt von 75 Millionen Dollar von Bitmine (NYSE: BMNR) und einer Zusage von mindestens 25 Millionen USD von ARK Invest. Payward, die Muttergesellschaft der globalen Kryptoplattform Kraken, hat ebenfalls 25 Millionen USD für ORBS bereitgestellt. Das Kapital ermöglicht ORBS die Ausweitung seiner Investitionen in Technologien, die die nächste Generation künstlicher Intelligenz, der Blockchain-Infrastruktur und globaler digitaler Verbraucherplattformen prägen.

ORBS gab außerdem den Abschluss seiner ersten strategischen Investitionen in Höhe von 50 Millionen USD in OpenAI und 25 Millionen USD in MrBeast und Beast Industries bekannt. Mit diesen Investitionen positioniert sich ORBS als Drehscheibe im Zentrum der wichtigsten KI-Technologien und der Erstellung von Inhalten und erweitert sein Portfolio um Beteiligungen an weltweit führenden Innovatoren. Das Unternehmen hält weiterhin Worldcoin, das von Sam Altman mitbegründet wurde, und Ethereum, da es langfristig an das ERC-20-Protokoll glaubt.