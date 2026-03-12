    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitMine Immersion Technologies Registered AktievorwärtsNachrichten zu BitMine Immersion Technologies Registered

    Eightco (NASDAQ

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    ORBS) sichert sich 125 Millionen USD an institutionellen Zusagen, angeführt von von Bitmine (NYSE: BMNR), Cathie Woods ARK Invest und Payward, um in Technologie der nächsten Generation zu expandieren

    Eightco (NASDAQ - ORBS) sichert sich 125 Millionen USD an institutionellen Zusagen, angeführt von von Bitmine (NYSE: BMNR), Cathie Woods ARK Invest und Payward, um in Technologie der nächsten Generation zu expandieren
    Foto: adobe.stock.com

    ORBS tätigt strategische Investitionen in kategorieprägende Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries

    Tom Lee, Chairman von Bitmine (NYSE: BMNR), wird Mitglied des Board of Directors, um die langfristige Investitionsstrategie von ORBS zu unterstützen

    ARK Invest tritt ORBS als Partner bei und bietet strategische Beratung und Informationen über den privaten Markt; Zusage von 25 Millionen USD für ORBS

    Brett Winton, Chief Futurist bei ARK Invest, wird dem Board of Directors von ORBS als Berater zur Seite stehen

    Payward, die Muttergesellschaft der globalen Krypto-Plattform Kraken, sagt ORBS 25 Millionen USD zu

    Das Unternehmen wird von einer Gruppe strategischer und institutioneller Investoren unterstützt: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), MOZAYYX, ARK Invest, Payward, World Foundation, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Pantera, GSR, und andere mehr

    EASTON, Pa., 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („ORBS" oder das „Unternehmen") gab heute neue Finanzierungszusagen in Höhe von 125 Millionen USD bekannt, angeführt von 75 Millionen Dollar von Bitmine (NYSE: BMNR) und einer Zusage von mindestens 25 Millionen USD von ARK Invest. Payward, die Muttergesellschaft der globalen Kryptoplattform Kraken, hat ebenfalls 25 Millionen USD für ORBS bereitgestellt. Das Kapital ermöglicht ORBS die Ausweitung seiner Investitionen in Technologien, die die nächste Generation künstlicher Intelligenz, der Blockchain-Infrastruktur und globaler digitaler Verbraucherplattformen prägen.

    Eightco Holdings Inc. (OCTO), World’s First Worldcoin (WLD) Treasury Strategy

    ORBS gab außerdem den Abschluss seiner ersten strategischen Investitionen in Höhe von 50 Millionen USD in OpenAI und 25 Millionen USD in MrBeast und Beast Industries bekannt. Mit diesen Investitionen positioniert sich ORBS als Drehscheibe im Zentrum der wichtigsten KI-Technologien und der Erstellung von Inhalten und erweitert sein Portfolio um Beteiligungen an weltweit führenden Innovatoren. Das Unternehmen hält weiterhin Worldcoin, das von Sam Altman mitbegründet wurde, und Ethereum, da es langfristig an das ERC-20-Protokoll glaubt.

    Seite 1 von 5 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Eightco (NASDAQ ORBS) sichert sich 125 Millionen USD an institutionellen Zusagen, angeführt von von Bitmine (NYSE: BMNR), Cathie Woods ARK Invest und Payward, um in Technologie der nächsten Generation zu expandieren ORBS tätigt strategische Investitionen in kategorieprägende Unternehmen, darunter OpenAI und Beast IndustriesTom Lee, Chairman von Bitmine (NYSE: BMNR), wird Mitglied des Board of Directors, um die langfristige Investitionsstrategie von ORBS zu …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     