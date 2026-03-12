    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Deutliche Kursverluste - Ölpreise legen erneut zu

    US-Anleihen - Deutliche Kursverluste - Ölpreise legen erneut zu
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag erneut nachgegeben. Die weiter gestiegenen Rohölpreise schürten abermals Inflationssorgen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel denn auch um 0,32 Prozent auf 111,62 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,25 Prozent.

    Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI um über neun Prozent auf 95,32 US-Dollar gestiegen. Der Iran will die Blockade der Straße von Hormus für den Öltransport fortsetzen. Es gibt derzeit keine Anzeichen für ein Ende des Kriegs. Die Angriffe beider Seiten halten unvermindert an und die Golfregion und der Libanon bleiben weiter unter Beschuss. Irans neuer Religionsführer und Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei forderte in einer ersten im Staatsfernsehen verlesenen Stellungnahme Rache für die Kriegsopfer.

    Die am Nachmittag in den USA veröffentlichen Konjunkturdaten bewegten den Anleihenmarkt in diesem Umfeld nicht. So veränderte sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche kaum. Volkswirte hatten einen leichten Anstieg erwartet. Konjunkturdaten dürften zunächst laut Experten am Anleihemarkt kaum eine Rolle spielen. Entscheidend dürfte die Rohölpreise bleiben. Angesichts der gestiegenen Inflationsgefahren erwarten immer weniger Experten eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr./jsl/mis





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
