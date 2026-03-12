Der Börsen-Tag
Börsen im Rückwärtsgang: DAX & Wall Street rutschen deutlich ab
Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Sowohl deutsche Leitindizes als auch die US-Märkte verzeichnen spürbare Verluste – mit teils deutlichen Ausschlägen bei Einzelwerten.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute durchweg im Minus. In Deutschland verzeichnen alle vier großen Indizes Verluste, wenn auch in moderatem Ausmaß. Der Leitindex DAX gibt aktuell um 0,25 Prozent nach und steht bei 23.568,15 Punkten. Damit hält er sich im Vergleich zu den anderen deutschen Indizes noch am besten. Deutlicher unter Druck steht der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte: Er verliert 0,57 Prozent auf 29.233,88 Punkte. Auch die kleineren Werte im SDAX können sich dem Abwärtstrend nicht entziehen. Der Index fällt um 0,41 Prozent auf 17.037,95 Punkte. Der TecDAX, der die großen Technologiewerte aus Deutschland bündelt, liegt mit einem Minus von 0,44 Prozent bei 3.574,33 Punkten ebenfalls klar im negativen Bereich. Noch stärker sind die Abschläge an der Wall Street. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verliert aktuell 0,99 Prozent und notiert bei 46.886,82 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,96 Prozent auf 6.698,81 Punkte nach. Damit fallen die Kursrückgänge in den USA derzeit spürbar kräftiger aus als an den deutschen Börsen, was auf eine insgesamt schwächere Stimmung an den US-Märkten hindeutet.
DAXZalando führte den DAX mit einem kräftigen Plus von 8.83% an, gefolgt von Brenntag (+6.31%) und BASF (+5.24%). Dem gegenüber standen vor allem Banken und Industrie: Commerzbank verlor 3.71%, Heidelberg Materials 5.10% und Deutsche Bank 6.29%. Die Spreizung zwischen dem stärksten Gewinner (Zalando) und dem größten Verlierer (Deutsche Bank) beträgt 15.12 Prozentpunkte.
MDAXIm MDAX stach K+S mit einem starken Anstieg von 13.45% hervor, Wacker Chemie legte 9.68% zu, HENSOLDT 3.88%. Die Verluste kamen besonders von ThyssenKrupp (-8.64%), TUI (-5.56%) und Bilfinger (-4.30%). Damit ergibt sich zwischen Best- und Schwächstem eine sehr große Differenz von 22.09 Prozentpunkten.
SDAXIm SDAX führten Verbio (+5.00%), SUESS MicroTec (+4.49%) und PVA TePla (+4.31%). Auf der Verliererseite lagen Verve Group Registered (A) mit -5.03%, Salzgitter mit -5.66% und GRENKE mit -8.44%. Die Bandbreite zwischen Top und Flop beträgt 13.44 Prozentpunkte.
TecDAXIm TecDAX waren SUESS MicroTec (+4.49%), HENSOLDT (+3.88%) und SILTRONIC AG (+2.78%) die stärksten Werte. Die schwächsten Titel waren Infineon Technologies (-3.36%), AIXTRON (-3.42%) und Sartorius Vz. (-3.50%). Die Differenz zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht liegt bei 7.99 Prozentpunkten.
Dow JonesIm Dow Jones zählten Chevron (+3.26%), Salesforce (+3.14%) und Travelers Companies (+1.00%) zu den Gewinnern. 3M (-3.56%), Boeing (-3.64%) und Goldman Sachs Group (-3.64%) gehörten zu den Verlierern. Die Spannbreite zwischen Gewinnern und Verlierern beträgt 6.90 Prozentpunkte.
S&P 500Im S&P 500 ragten CF Industries Holdings (+13.29%), Dow (+8.52%) und The Mosaic (+8.10%) heraus. Auf der anderen Seite verloren Carnival Corporation 6.05%, Block (A) 6.07% und SLB 6.31%. Die Differenz zwischen Spitzenreiter und stärkstem Verlierer liegt bei 19.60 Prozentpunkten.
