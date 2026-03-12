    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCharles River Laboratories International AktievorwärtsNachrichten zu Charles River Laboratories International

    Charles River Laboratories International Aktie kommt unter die Räder - 12.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Charles River Laboratories International Aktie bisher Verluste von -6,99 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Charles River Laboratories International Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Charles River Laboratories International ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen zur Unterstützung der Arzneimittelentwicklung, spezialisiert auf präklinische und klinische Laborservices. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Covance und ICON plc. Es zeichnet sich durch ein breites Serviceportfolio und hohe Qualitätsstandards aus.

    Charles River Laboratories International aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.03.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Charles River Laboratories International Aktie. Sie fällt um -6,99 % auf 135,75. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,25 %, geht es heute bei der Charles River Laboratories International Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Charles River Laboratories International insgesamt ein Minus von -11,91 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Charles River Laboratories International Aktie damit um -12,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,77 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -15,42 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,93 % geändert.

    Charles River Laboratories International Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,31 %
    1 Monat +4,77 %
    3 Monate -11,91 %
    1 Jahr -4,75 %

    Informationen zur Charles River Laboratories International Aktie

    Es gibt 49 Mio. Charles River Laboratories International Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,18 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Danaher, Thermo Fisher Scientific und Co.

    Danaher, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,18 %. Thermo Fisher Scientific notiert im Minus, mit -3,20 %.

    Charles River Laboratories International Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Charles River Laboratories International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charles River Laboratories International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Charles River Laboratories International

    +1,28 %
    -4,92 %
    +4,43 %
    -12,31 %
    -4,29 %
    -23,22 %
    -38,66 %
    +450,94 %
    ISIN:US1598641074WKN:939391



