    ROUNDUP/Tui

    Letzte Kreuzfahrtgäste aus Nahost auf dem Weg zurück

    Foto: Arne Dedert - DPA

    DOHA/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die letzten Kreuzfahrtgäste von Tui Cruises, die infolge des Iran-Kriegs im Nahen Osten festsaßen, sind auf dem Weg zurück nach Deutschland. Die verbliebenen 180 Passagiere der "Mein Schiff 5" seien inzwischen in einem Flugzeug auf dem Weg nach Frankfurt, sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur.

    Die Gäste seien mit einem Airbus A380 der Qatar Airways von Doha, der Hauptstadt von Katar, gestartet und sollten am Abend gegen 18.35 Uhr in Frankfurt am Main landen. Ein Teil der Crew sei ebenfalls an Bord. "Somit haben wir jetzt alle Gäste von den Schiffen runter", sagte der Sprecher.

    Die Passagiere der "Mein Schiff 4", die ebenfalls in der Region lag, seien bereits vor einigen Tagen nach Deutschland zurückgebracht worden. Beide Schiffe haben zusammen Platz für gut 5.000 Passagiere.

    Auch nahezu alle Dertour-Gäste zurück in Deutschland

    Auch der Reiseveranstalter Dertour hat nach eigenen Angaben den Großteil seiner Gäste aus den betroffenen Regionen inzwischen zurück nach Deutschland gebracht. "Stand heute befinden sich fast alle Gäste wieder zu Hause", teilte das Unternehmen mit. Für die wenigen noch verbliebenen Urlauber sei die Rückreise bereits organisiert.

    Reiseverband: Rückholung war logistische Herausforderung

    Dem Deutschen Reiseverband zufolge waren seit Ausbruch des Nahost-Konflikts mehrere zehntausend Veranstaltergäste in den Golfstaaten gestrandet. Wegen anhaltender Luftraumsperrungen und stark eingeschränkter Flugverbindungen sei die Rückholung eine enorme logistische Herausforderung gewesen. Die Lage in der Region sei weiterhin äußerst volatil./kge/DP/nas

     

