Totalenergies setzt Ölförderung in Nahost teils aus - Profiteur Ölpreis-Anstieg

Brent-Öl kostete am Donnerstagabend zuletzt gut 97 Dollar je Barrel. Ende Februar, vor dem Angriff der USA und Israels auf den Iran, hatte der Preis bei rund 73 Dollar gelegen./mis/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 70,38 auf Tradegate (12. März 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +5,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,68 %.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 153,69 Mrd..

TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der TotalEnergies Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von -11,91 %/+10,83 % bedeutet.