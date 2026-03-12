    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies
    Totalenergies setzt Ölförderung in Nahost teils aus - Profiteur Ölpreis-Anstieg

    Foto: Michel Spingler - dpa

    PARIS (dpa-AFX) - Der Ölkonzern Totalenergies dürfte trotz Produktionsaussetzungen in Nahost wegen des Iran-Krieges vom Ölpreisanstieg profitieren. Die Produktion in Katar, im Irak und vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate (UAE) sei eingestellt oder werde aktuell eingestellt, teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mit. Das entspreche rund 15 Prozent der Gesamtförderung des Konzerns. Die Produktion auf dem Festland der UAE sei nicht betroffen. Der gestiegene Ölpreis dürfte den Ausfall zudem mehr als ausgleichen.

    So reiche ein Anstieg des Preises für Öl der Sorte Brent um 8 US-Dollar je Barrel (159 Liter) aus, um den Finanzmittelfluss des operativen Geschäfts (CFFO) aus dem Irak, Katar und Offshore UAE auf Basis von 60 Dollar je Barrel auszugleichen.

    Brent-Öl kostete am Donnerstagabend zuletzt gut 97 Dollar je Barrel. Ende Februar, vor dem Angriff der USA und Israels auf den Iran, hatte der Preis bei rund 73 Dollar gelegen./mis/nas

