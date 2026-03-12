Bärenattacke Gold fällt auf 5.118,08 USD

-1,12 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,56 % 1 Monat +1,80 % 3 Monate +20,95 % 1 Jahr +77,49 %

Mit einem Minus vonnotiert Gold bei 5.118,08. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.707,62USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.118,08USD ein Wert von 29.972,1USD geworden – ein Gewinn von +199,72 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Auf wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein überwiegend leicht bullisches bis vorsichtig optimistisches Sentiment zu Gold. Fundamentale Treiber: steigende Miner-Gewinne/FCF, sinkende Zinslast, Aussicht auf neue Hochs; ETFs ziehen an. Technisch wird ein Ausbruch aus einer langjährigen Basis diskutiert; geopolitische Risiken stützen das Szenario. Kursentwicklung der letzten 14 Tage aus den Beiträgen nicht eindeutig ableitbar.