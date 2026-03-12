Goldpreis
Bärenattacke Gold fällt auf 5.118,08 USD
Goldpreis stürzt ab: -1,12 % auf 5.118,08 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,56 %
|1 Monat
|+1,80 %
|3 Monate
|+20,95 %
|1 Jahr
|+77,49 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.707,62USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.118,08USD ein Wert von 29.972,1USD geworden – ein Gewinn von +199,72 %.
Auf wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein überwiegend leicht bullisches bis vorsichtig optimistisches Sentiment zu Gold. Fundamentale Treiber: steigende Miner-Gewinne/FCF, sinkende Zinslast, Aussicht auf neue Hochs; ETFs ziehen an. Technisch wird ein Ausbruch aus einer langjährigen Basis diskutiert; geopolitische Risiken stützen das Szenario. Kursentwicklung der letzten 14 Tage aus den Beiträgen nicht eindeutig ableitbar.
Informationen zu Gold
Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|406,00EUR
|-0,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|142,88EUR
|-0,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|291,18EUR
|-1,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|442,06EUR
|-0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|112,78EUR
|-0,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|689,80EUR
|-0,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|425,48EUR
|-0,72 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|86,22EUR
|-0,55 %
|Long
|1
|0,00
|142,77EUR
|-0,71 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,600EUR
|+1,33 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.