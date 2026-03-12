Barclays hebt Ziel für Wacker Chemie auf 74 Euro - 'Equal Weight'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,84 % und einem Kurs von 78,45 auf Tradegate (12. März 2026, 18:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +9,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,48 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,09 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -36,27 %/+12,17 % bedeutet.