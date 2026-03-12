ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Wacker Chemie auf 74 Euro - 'Equal Weight'
- Barclays hebt Kursziel Wacker auf 74€; Rating.
- 2026-Ziele klar über Prognose dank Einsparung.
- Aktien sind relativ teuer; Equal Weight bleibt
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wacker Chemie von 69 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ziele für 2026 hätten klar über den Erwartungen gelegen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochabend nach dem Geschäftsbericht. Zu verdanken sei dies vor allem den starken Einsparungen. Die Wacker-Aktien seien allerdings vergleichsweise teuer./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,84 % und einem Kurs von 78,45 auf Tradegate (12. März 2026, 18:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +9,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,09 Mrd..
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -36,27 %/+12,17 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 74 Euro
