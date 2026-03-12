    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    ROUNDUP 2

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Immer mehr gestrandete Reisende zurück in Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Letzte TUI-Kreuzfahrtgäste 180 Gäste sind heim
    • Auswärtiges Amt und EU holten Tausende zurück.
    • Lufthansa fliegt bis 28. März nicht nach Dubai
    ROUNDUP 2 - Immer mehr gestrandete Reisende zurück in Deutschland
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Details)

    BERLIN/FRANKFURT/DUBAI (dpa-AFX) - Immer mehr Menschen, die wegen des Iran-Kriegs im Nahen Osten gestrandet waren, konnten inzwischen wieder nach Deutschland und Europa zurückkehren. So seien auch die letzten Kreuzfahrtgäste von Tui Cruises auf dem Weg zurück nach Deutschland, sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es handle sich um die verbliebenen 180 Passagiere der "Mein Schiff 5".

    Die Passagiere der "Mein Schiff 4", die ebenfalls in der Region lag, seien bereits vor einigen Tagen nach Deutschland zurückgebracht worden. Beide Schiffe haben zusammen Platz für gut 5.000 Passagiere.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    7,44€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 13,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8,28€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 13,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch der Reiseveranstalter Dertour hat nach eigenen Angaben den Großteil seiner Gäste aus den betroffenen Regionen inzwischen zurück nach Deutschland gebracht. "Stand heute befinden sich fast alle Gäste wieder zu Hause", teilte das Unternehmen mit. Für die wenigen noch verbliebenen Urlauber sei die Rückreise bereits organisiert.

    Mehr als 1.000 Menschen mit Sonderflügen zurückgeholt

    Zahlreiche gestrandete Urlauber fanden auch über Sonderflüge des Auswärtigen Amtes ihren Weg zurück nach Deutschland. Wie es aus dem Auswärtigen Amt hieß, konnten bereits mehr als 1.000 Menschen mit fünf Sonderflügen aus dem Oman, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar zurückkehren. Am Abend wurde zudem ein weiterer Sonderflug aus Riad (Saudi-Arabien) inklusive Buszuführung aus Katar in Berlin erwartet.

    Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte am Mittwoch bei seiner Reise von Katar nach Riad auch deutsche Touristen an Bord seiner Bundeswehr-Transportmaschine mitgenommen, um ihnen von dort aus die Heimreise zu ermöglichen.

    Die EU hat bereits mehr als 70 Flüge organisiert und so über 8.000 Menschen aus dem Nahen Osten zurückgeholt, wie die EU-Kommission mitteilte. Insgesamt haben den Angaben nach bislang 23 Mitgliedstaaten die Unterstützung der EU angefordert, Deutschland ist nicht darunter. In den nächsten Tagen gebe es weitere Flüge, so die Kommission.

    Rückholaktionen "enorme logistische Herausforderung"

    Flugreisen aus und in den Nahen Osten sind weiterhin kompliziert. So kündigte der Lufthansa -Konzern an, bis zum 28. März weiterhin nicht nach Dubai zu fliegen. Die beiden Flughäfen in dem arabischen Emirat haben den Angaben zufolge ihre Abfertigungskapazitäten erheblich reduziert.

    Auch der Deutschen Reiseverband sprach von einer weiterhin äußerst volatilen Lage in der Region. Insgesamt seien seit Ausbruch des Krieges mehrere Zehntausend Veranstaltergäste in den Golfstaaten gestrandet gewesen. Der Reiseverband sprach angesichts anhaltender Luftraumsperrungen und stark eingeschränkter Flugverbindungen von einer enormen logistischen Herausforderung bei den Rückholaktionen./gut/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,07 % und einem Kurs von 7,842 auf Tradegate (12. März 2026, 18:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -4,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,42 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,90 %/+14,56 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurswirkung von Pilotenstreiks, Brennstoffkosten und fehlendes Kerosin‑Hedging, Chancen durch Nachfragesteigerungen (Golf‑Krise, Extraflüge nach Asien/Afrika), mögliche Rückforderungen von US‑Zöllen, Dividendenunsicherheit sowie hohe Volatilität und die relative Underperformance gegenüber anderen Airlines.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 2 Immer mehr gestrandete Reisende zurück in Deutschland Immer mehr Menschen, die wegen des Iran-Kriegs im Nahen Osten gestrandet waren, konnten inzwischen wieder nach Deutschland und Europa zurückkehren. So seien auch die letzten Kreuzfahrtgäste von Tui Cruises auf dem Weg zurück nach Deutschland, sagte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     