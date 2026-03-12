Qnity Electronics Aktie verliert deutlich an Wert - 12.03.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Qnity Electronics in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +37,61 % bestehen.

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,54 % verliert die Qnity Electronics Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,07 %, geht es heute bei der Qnity Electronics Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Allein seit letzter Woche ist die Qnity Electronics Aktie damit um -3,04 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Qnity Electronics auf +44,06 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,05 % geändert.

Qnity Electronics Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,04 % 1 Monat +3,73 % 3 Monate +37,61 % 1 Jahr +47,26 %

Informationen zur Qnity Electronics Aktie

Es gibt 210 Mio. Qnity Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,57 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Qnity Electronics Aktie jetzt kaufen?

Ob die Qnity Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qnity Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.