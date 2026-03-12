AKTIE IM FOKUS
Wacker Chemie weiter erholt - Beruhigender Ausblick wirkt nach
- Aktien Wacker Chemie +9% auf 79,90€ MDax-Zweit
- Jahresausblick 2026 beruhigt Anleger, Skepsis.
- Binnen 3 Handelstage +22%, nur ~1€ unter Stand
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Trotz der hohen Öpreise habe die Aktien von Wacker Chemie am Donnerstag an ihre Erholung angeknüpft. Sie schlossen als zweitbester Wert im MDax gut neun Prozent im Plus mit 79,90 Euro. Erst zur Wochenmitte hatten die Bayern ihren Jahresausblick 2026 vorgelegt, der Anleger an der Börse beruhigt hatte.
Analyst Sebastian Satz von der Citigroup hatte daraufhin am Mittwoch schon die Frage gestellt, ob der Abwärtszyklus der Konsensschätzungen nun zu Ende gehen könnte. Um dies zu beurteilen, sei es wegen der aktuellen Unsicherheit durch den Iran-Krieg vermutlich noch zu früh. Es sei in diesem Umfeld aber positiv zu sehen, dass die Jahresziele des Unternehmens keine Konsenssenkungen mehr implizierten.
Nachdem die Wacker-Chemie-Aktien bis Montag stark unter dem Iran-Krieg und dem Ölpreisanstieg gelitten hatten, war es bereits am Dienstag wieder nach oben gegangen. Binnen drei Handelstagen haben sie nun gut 22 Prozent an Wert gewonnen. Mittlerweile notieren sie nur noch rund einen Euro unter dem Niveau vor Kriegsbeginn./mis/nas
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 29.263 auf Ariva Indikation (12. März 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +9,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,09 Mrd..
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -36,27 %/+12,17 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Wacker Chemie - WCH888 - DE000WCH8881
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wacker Chemie. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!