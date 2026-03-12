    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie

    Wacker Chemie weiter erholt - Beruhigender Ausblick wirkt nach

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Trotz der hohen Öpreise habe die Aktien von Wacker Chemie am Donnerstag an ihre Erholung angeknüpft. Sie schlossen als zweitbester Wert im MDax gut neun Prozent im Plus mit 79,90 Euro. Erst zur Wochenmitte hatten die Bayern ihren Jahresausblick 2026 vorgelegt, der Anleger an der Börse beruhigt hatte.

    Analyst Sebastian Satz von der Citigroup hatte daraufhin am Mittwoch schon die Frage gestellt, ob der Abwärtszyklus der Konsensschätzungen nun zu Ende gehen könnte. Um dies zu beurteilen, sei es wegen der aktuellen Unsicherheit durch den Iran-Krieg vermutlich noch zu früh. Es sei in diesem Umfeld aber positiv zu sehen, dass die Jahresziele des Unternehmens keine Konsenssenkungen mehr implizierten.

    Nachdem die Wacker-Chemie-Aktien bis Montag stark unter dem Iran-Krieg und dem Ölpreisanstieg gelitten hatten, war es bereits am Dienstag wieder nach oben gegangen. Binnen drei Handelstagen haben sie nun gut 22 Prozent an Wert gewonnen. Mittlerweile notieren sie nur noch rund einen Euro unter dem Niveau vor Kriegsbeginn./mis/nas

