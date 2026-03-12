USA und China wollen sich für Handelsgespräche treffen

WASHINGTON/PEKING/PARIS (dpa-AFX) - Wenige Wochen vor dem erwarteten Besuch von US-Präsident Donald Trump in China will sein Finanzminister Scott Bessent Chinas Vize-Ministerpräsident He Lifeng in Frankreich treffen. Aufgrund der "gegenseitigen Wertschätzung" von Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping kämen die Handels- und Wirtschaftsgespräche zwischen den beiden Ländern voran, teilte Bessent mit. Das Treffen soll demnach am kommenden Sonntag und Montag in Paris stattfinden.

US-Präsident Donald Trump hat einen China-Besuch in Aussicht gestellt, der Berichten zufolge Ende März beginnen könnte. Peking bestätigte das bislang nicht.