Jared Schmidt aus Kanada wird von Flor de Caña zum World's Sustainable Cocktail Champion 2025 gekürt

Anlässlich des 135-jährigen Jubiläums der Marke stand die diesjährige Ausgabe ganz im Zeichen klassischer Cocktails und lud Barkeeper dazu ein, zeitlose Rezepte mit einem modernen und nachhaltigen Blickwinkel neu zu interpretieren.

GRANADA, Nicaragua, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- In einer inspirierenden Feier von Talent, Zweck und Nachhaltigkeit wurde Jared Schmidt von der Osetra Bar in Kanada während des globalen Finales der renommierten Flor de Caña's Sustainable Cocktail Challenge am Samstag, den 7. März, auf den atemberaubenden Vulkaninseln von Granada, Nicaragua, zum "World's Sustainable Cocktail Champion 2025" gekrönt.

Der Wettbewerb brachte 15 Top-Mixologen zusammen, die aus über 25 teilnehmenden Ländern weltweit ausgewählt wurden und das Engagement von Flor de Caña für eine nachhaltigere Zukunft der Branche teilen. Vor der atemberaubenden Naturkulisse des Mombacho-Vulkans stellten die Finalisten ihre Kreativität und ihr Können unter Beweis, indem sie Cocktails kreierten, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen außergewöhnlichem Geschmack und umweltbewusstem Handeln aufweisen. Flor de Caña, ein Carbon Neutral-zertifizierter Rum, der mit 100 % erneuerbarer Energie destilliert wird und über eine Million Bäume gepflanzt hat, setzt sich weiterhin für Nachhaltigkeit durch Initiativen ein, die die weltweite Barkeeper-Gemeinschaft inspirieren.

Nach zwei intensiven Wettbewerbsrunden - einschließlich der innovativen Finalherausforderung "Nachhaltiger Markt" - belegte Jared den ersten Platz, indem er die Jury mit seinem Talent und seiner Leidenschaft beeindruckte. Sein Siegercocktail "Por mundo limpio" ist eine nachhaltige Neuinterpretation eines Cocktails aus der Goldenen Ära, bei der Flor de Caña 12 Year Rum mit karamellisierten Pilzen, Bio-Rohrzucker und Nori für ein kühnes, nicht zu starkes Geschmacksprofil verwendet wird.

Als Global Champion erhält Jared den prestigeträchtigen Titel, einen Geldpreis in Höhe von 10.000 US-Dollar, die Siegertrophäe und eine Nachhaltigkeitsbewertung für sein Lokal in Zusammenarbeit mit der Sustainable Restaurant Association.

"Dies war eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens. Ich bin Flor de Caña, der Jury und meinen Mitstreitern unglaublich dankbar. Es war wirklich etwas Besonderes, Nicaragua zu erleben und mit einer so inspirierenden globalen Barkeeper-Gemeinschaft in Kontakt zu kommen", sagte Jared Schmidt.

Der zweite Platz des Wettbewerbs ging an Phát Tran Guia von der Firkin Bar in Vietnam, während Dawid Stoch von der Art Katowice Bar in Polen den dritten Platz belegte und damit ein außergewöhnliches Schaufenster der weltweiten Barkeeper-Talente abrundete.

Die Jury setzte sich zusammen aus: Danil Nevsky (2. Platz in der Bar World 100 und bester internationaler Bar-Mentor - Tales of the Cocktail Spirited Awards), Kendall Hauer (Experte für Luxusgastronomie und Getränke in Miami), Luis Inchaurraga (argentinischer Mixologe mit über 25 Jahren Erfahrung) und Gary Gruver (Director of Global Beverage Operations bei Marriott International).

Über Flor de Caña

Flor de Caña ist eine Premium-Rummarke, die als klimaneutral zertifiziert ist und nachhaltig hergestellt wird, vom Feld bis zur Flasche. Er stammt aus einem Familienbetrieb aus dem Jahr 1890, wird mit 100 % erneuerbarer Energie destilliert und reift auf natürliche Weise am Fuße eines aktiven Vulkans ohne Zucker oder künstliche Zutaten. Die Marke ist als weltweit führend in Sachen Nachhaltigkeit anerkannt und hat Auszeichnungen wie World's Most Sustainable Rum Brand" (USA), Ethical Award" (Großbritannien) und Sustainable Spirits Producer" (Frankreich) erhalten. www.flordecana.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932744/Flor_de_Cana_WINNER_AND_JUDGES.jpg

