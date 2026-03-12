The Adecco Group beschleunigt den Ausbau agentenbasierter KI mit unbegrenzter Agentforce-Lizenzvereinbarung

Eine neue unbegrenzte Agentic Enterprise-Lizenzvereinbarung mit Salesforce beschleunigt die Ausweitung agentenbasierter KI in wichtigen Märkten

„Die Vereinbarung untermauert das Ziel, dass bis Ende 2026 mehr als 50 % der Umsätze von Adecco durch agentenbasierte KI unterstützt werden sollen"

ZÜRICH, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- The Adecco Group (SIX: ADEN), das weltweit führende Unternehmen für Talent- und Technologiedienste, gab heute einen bedeutenden Fortschritt bei seinem wegweisenden Ansatz für den menschenzentrierten Einsatz von KI und Technologie bekannt. Das Unternehmen hat mit Salesforce eine neue mehrjährige Vereinbarung bis 2027 unterzeichnet, die unbegrenzten globalen Zugang zu Agentforce 360 umfasst, dem vollständigen Portfolio von Salesforce-Lösungen für das Agentic Enterprise zur Verbindung von Apps, Daten sowie KI-Agenten auf einer einzigen vertrauenswürdigen Plattform. Durch die Vertiefung der bestehenden Partnerschaft mit Salesforce werden die drei globalen Geschäftseinheiten des Konzerns, Adecco, LHH und Akkodis, die Einführung agentenbasierter KI in großem Maßstab in mehreren Schlüsselmärkten beschleunigen.

Adecco hat bereits im Vereinigten Königreich deutliche Erfolge erzielt, wo KI-Agenten aus Agentforce 360 in zentralen Teilen des Rekrutierungsprozesses eingeführt wurden, um Zeit für hochwertige persönliche Interaktionen zu schaffen und damit sowohl den Kundenservice als auch das Erlebnis für Kandidaten zu verbessern. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben hat Agentforce 360 Adecco zu Zeiteinsparungen von 15 Prozent verholfen und die Zeit bis zur Stellenbesetzung deutlich verkürzt, die Besetzungsquoten erhöht sowie die Kosten der Leistungserbringung gesenkt.

Die schnelle Skalierung agentenbasierter KI wird durch das globale Betriebsmodell der Gruppe unterstützt, das integrierte Onshore Delivery Center sowie Nearshore- und Offshore-Hubs in Indien, Polen, Mexiko sowie Marokko umfasst. Der strategische Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau starker menschlicher Beziehungen über das Omni-Channel-Netzwerk in mehr als 60 Ländern.

Denis Machuel, Geschäftsführer von The Adecco Group, sagte: „Wir bleiben Vorreiter bei der menschenzentrierten Einführung von KI. Der unbegrenzte Zugang zu Agentforce ermöglicht uns, bewährte agentenbasierte KI-Lösungen weltweit und markenübergreifend schnell zu skalieren. Dies verbessert die Geschwindigkeit, Qualität sowie Zuverlässigkeit unserer Dienste und schafft Freiräume für unsere Beschäftigten, damit sie sich auf die menschlichen Interaktionen konzentrieren können, die sie zu diesem Beruf bewogen haben.