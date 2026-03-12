MercadoLibre Aktie im Ausverkauf - -6,24 % - 12.03.2026

Mit einer Performance von -6,24 % musste die MercadoLibre Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,48 %, geht es heute bei der MercadoLibre Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

MercadoLibre ist ein dominanter Akteur im lateinamerikanischen E-Commerce mit einem breiten Angebot an Dienstleistungen, das von einem starken regionalen Netzwerk und innovativen Lösungen unterstützt wird.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von MercadoLibre Verluste von -17,98 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,00 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in MercadoLibre eine negative Entwicklung von -17,59 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,41 % geändert.

MercadoLibre Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,23 % 1 Monat -17,00 % 3 Monate -17,98 % 1 Jahr -22,57 %

Informationen zur MercadoLibre Aktie

Es gibt 51 Mio. MercadoLibre Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,70 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,09 %. eBay notiert im Minus, mit -0,88 %. Alibaba Group notiert im Minus, mit -1,19 %. Shopify verliert -2,14 % Sea (A) notiert im Minus, mit -3,16 %.

MercadoLibre Aktie jetzt kaufen?

Ob die MercadoLibre Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MercadoLibre Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.