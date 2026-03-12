Börsen Update USA - 12.03. - US Tech 100 schwach -1,41 %

Der Dow Jones steht bei 46.751,84 PKT und verliert bisher -1,27 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +3,91 %, Salesforce +2,13 %, Travelers Companies +1,66 %, Walmart +1,59 %, Johnson & Johnson +0,89 %

Flop-Werte: Boeing -3,83 %, Goldman Sachs Group -3,76 %, 3M -2,97 %, Nike (B) -2,63 %, The Home Depot -2,34 %

Der US Tech 100 steht bei 24.573,44 PKT und verliert bisher -1,41 %.

Top-Werte: Linde +3,51 %, Palantir +2,26 %, Palo Alto Networks +2,18 %, Fortinet +1,84 %, Exelon +1,81 %

Flop-Werte: MercadoLibre -6,24 %, Intel -4,87 %, Baker Hughes Company Registered (A) -4,82 %, Old Dominion Freight Line -4,75 %, NXP Semiconductors -4,05 %

Der S&P 500 steht aktuell (20:00:01) bei 6.684,85 PKT und fällt um -1,17 %.

Top-Werte: CF Industries Holdings +12,46 %, Lyondellbasell Industries +10,03 %, Dow +9,44 %, Occidental Petroleum +6,55 %, The Mosaic +5,82 %

Flop-Werte: Qnity Electronics -8,01 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -7,39 %, Estee Lauder Companies Registered (A) -7,33 %, Charles River Laboratories International -7,25 %, SLB -6,34 %