Börsen Update
Börsen Update USA - 12.03. - US Tech 100 schwach -1,41 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.751,84 PKT und verliert bisher -1,27 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +3,91 %, Salesforce +2,13 %, Travelers Companies +1,66 %, Walmart +1,59 %, Johnson & Johnson +0,89 %
Flop-Werte: Boeing -3,83 %, Goldman Sachs Group -3,76 %, 3M -2,97 %, Nike (B) -2,63 %, The Home Depot -2,34 %
Der US Tech 100 steht bei 24.573,44 PKT und verliert bisher -1,41 %.
Top-Werte: Linde +3,51 %, Palantir +2,26 %, Palo Alto Networks +2,18 %, Fortinet +1,84 %, Exelon +1,81 %
Flop-Werte: MercadoLibre -6,24 %, Intel -4,87 %, Baker Hughes Company Registered (A) -4,82 %, Old Dominion Freight Line -4,75 %, NXP Semiconductors -4,05 %
Der S&P 500 steht aktuell (20:00:01) bei 6.684,85 PKT und fällt um -1,17 %.
Top-Werte: CF Industries Holdings +12,46 %, Lyondellbasell Industries +10,03 %, Dow +9,44 %, Occidental Petroleum +6,55 %, The Mosaic +5,82 %
Flop-Werte: Qnity Electronics -8,01 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -7,39 %, Estee Lauder Companies Registered (A) -7,33 %, Charles River Laboratories International -7,25 %, SLB -6,34 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.