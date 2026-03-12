    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro im US-Handel knapp über 1,15 Dollar

    • Euro bei 1,1514$, halb Cent Verlust EZB 1,1547
    • Rohölpreise steigen, Dollar als Krisenwährung.
    • Konflikt andauert; Iran-Chef ruft Rache massiv
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel knapp über 1,15 Dollar gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1514 Dollar und damit einen halben Cent weniger als noch im frühen europäischen Geschäft. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1547 (Mittwoch: 1,1581) Dollar fest.

    Belastet wird der Euro aktuell durch die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Rohölpreise; denn der Dollar ist als Krisenwährung gefragt. Die USA sind ein Nettoexporteur an Rohöl.

    Es gibt derzeit keine Anzeichen für ein Ende des Kriegs. Die Angriffe beider Seiten halten unvermindert an und die Golfregion sowie der Libanon bleiben weiter unter Beschuss. Irans neuer Religionsführer und Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei forderte in einer ersten, im Staatsfernsehen verlesenen Stellungnahme Rache für die Kriegsopfer./la/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
