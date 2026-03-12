DZ BANK stuft Grenke auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grenke nach Zahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Leasingspezialist habe wie erwartet gute Zahlen zum Schlussviertel 2025 veröffentlicht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognosen für 2026 hält er zugleich für "vorsichtig"./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,29 % und einem Kurs von 13,12EUR auf Tradegate (12. März 2026, 20:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Dr. Häßler

Analysiertes Unternehmen: Grenke

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

