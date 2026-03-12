DZ BANK stuft Grenke auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grenke nach Zahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Leasingspezialist habe wie erwartet gute Zahlen zum Schlussviertel 2025 veröffentlicht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognosen für 2026 hält er zugleich für "vorsichtig"./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,29 % und einem Kurs von 13,12EUR auf Tradegate (12. März 2026, 20:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: Grenke
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
