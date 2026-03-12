DZ BANK stuft RWE AG(NEU) auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach Zahlen von 59 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern habe besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für 2025 geliefert und auch seine Dividendenpolitik verbessert sowie ein überzeugendes Strategie-Update gegeben, schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine solide Bilanz, eine strikte Risiko-Renditeabwägung und hohe, lukrative Investitionen in eine starke Pipeline dürften zweistellige Wachstumsraten für das Ergebnis je Aktie bis ins nächste Jahrzehnt hinein ermöglichen. Die stärkere Fokussierung auf die USA ist ihm zufolge außerdem "Ausdruck einer Konzentration auf die besten Wachstumsoptionen"./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,77 % und einem Kurs von 55,62EUR auf Tradegate (12. März 2026, 20:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



