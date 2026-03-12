    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (WTI) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (WTI)

    Marktgeflüster

    Iran-Krieg: Verkaufen, solange Strasse von Hormus blockiert ist!

    Die Logik dahinter ist zwingend: solange die Blockade der Strasse von Hormus anhält, können die Amerikaner den Iran-Krieg nicht gewinne

    Solange im Iran-Krieg die Strasse von Hormus blockiert ist, sollten Investoren verkaufen, sagt JP Morgan! Die Logik dahinter ist zwingend: solange die Blockade der Strasse von Hormus anhält, können die Amerikaner den Iran-Krieg nicht gewinnen. Denn diese Blockade ist die zentrale Waffe Teherans und ein gigantisches strategisches Asset: mittels eines hybriden Krieges kann das Regime die weltweiten Energie-Kosten beliebig nach oben skalieren - jeder Tag der Blockade verschafft dem Regime einen Zusatz-Hebel gegen die USA. Das sind die Fakten - während vor allem Trump nur Narrative erfinden kann, die wiederum nur Symptome kurzfristig bekämpfen, aber das Problem nicht lösen. Und solange das Problem nicht gelöst ist, sind die Aktienmärkte voller unbepreister Risiken.

    Hinweis aus Video:

    InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools:
    https://www.investing-referral.com/fugi/
    Das Video "Iran-Krieg: Verkaufen, solange Strasse von Hormus blockiert ist! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
