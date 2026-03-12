    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    CGTN AMERICA & CCTV UN

    China im Frühling: Chinas Entwicklungschancen für die Welt

    WASHINGTON, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN veröffentlicht "China in Springtime: Chinas Entwicklungschancen für die Welt".

    (Dieses Material wird von MediaLinks TV, LLC im Auftrag von CCTV verbreitet. Weitere Informationen sind beim Department of Justice, Washington, D.C. erhältlich.)

    China Media Group präsentiert Sonderveranstaltung "China im Frühling": Chinas Entwicklungsmöglichkeiten für die Welt" am Freitag, den 13. März in New York City.

    Chinas jährliches politisches Treffen "Zwei Sitzungen" ging am Donnerstag in Peking zu Ende. Die Staats- und Regierungschefs legten eine Agenda fest, in deren Mittelpunkt gemeinsamer Wohlstand, hochwertiges Wirtschaftswachstum und die Beschleunigung technologischer Innovationen stehen.

    Bei der Medienveranstaltung in New York City werden Diplomaten, Wissenschaftler, Banker und Wirtschaftsexperten die wichtigsten Ergebnisse der Sitzungen des Nationalen Volkskongresses und der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes eingehend erörtern, um die Bedeutung dieser Treffen zu erläutern. Auf der Veranstaltung wird erörtert, wie die diesjährige politische Agenda Chinas umfassendere Modernisierungsziele und sein anhaltendes Engagement für die Öffnung vorantreibt.

    Ein zentrales Thema der diesjährigen Two Sessions war die Technologie. Die Staats- und Regierungschefs stellten die KI-Plus-Initiative in den Mittelpunkt - ein ehrgeiziger Vorstoß, um künstliche Intelligenz in allen wichtigen Sektoren der chinesischen Wirtschaft zu verankern - sowie umfassendere Pläne zur Ausweitung der wissenschaftlichen Innovation und zum Ausbau der Stärke in aufstrebenden Branchen. Die Referenten der Veranstaltung werden untersuchen, was diese Prioritäten für Chinas wirtschaftliche Entwicklung und seine Rolle bei der Gestaltung der globalen technologischen Entwicklung bedeuten.

    Chinesische Beamte schlugen auch einen auffallend internationalistischen Ton an und forderten eine stärkere multilaterale Zusammenarbeit und ein faires, offenes globales Handelssystem. Vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Spannungen wird die Medienveranstaltung deutlich machen, warum ein nachhaltiger Dialog zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wichtig ist - nicht nur für die bilateralen Beziehungen, sondern auch für die globale Stabilität und den Wohlstand.

    Die Veranstaltung in New York bringt führende Persönlichkeiten aus dem Finanzwesen, der Diplomatie und der Wissenschaft zusammen und bietet damit eine gute Gelegenheit, über die Schlagzeilen hinauszugehen und sich ernsthaft mit Chinas sich entwickelnder Politik auseinanderzusetzen. Da die in Peking getroffenen Entscheidungen zunehmend auf die internationalen Märkte ausstrahlen, spielen Veranstaltungen wie diese eine wichtige Rolle bei der Förderung des gegenseitigen Verständnisses, das die Welt dringend braucht.

