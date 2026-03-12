Bemannte Mondmission könnte im April starten

CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) - Die krisengeplagte bemannte Mondmission "Artemis 2" könnte nun möglicherweise im April starten. Für den Start der Mission, mit der erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen sollen, werde nun der 1. April anvisiert, sagte Nasa-Managerin Lori Glaze bei einer Pressekonferenz. Im Anschluss gebe es weitere Startmöglichkeiten bis zum 6. April.

Eine umfassende Untersuchung habe ergeben: "Unser Team und unsere Hardware sind bereit", sagte Glaze. Gesichert sei ein Start im April aber nicht. Bis dahin gebe es noch viel Arbeit und alles müsse nach Plan laufen.