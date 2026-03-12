    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOld Dominion Freight Line AktievorwärtsNachrichten zu Old Dominion Freight Line

    Old Dominion Freight Line Aktie mit Kursrutsch - -6,18 % - 12.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Old Dominion Freight Line Aktie bisher Verluste von -6,18 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Old Dominion Freight Line Aktie.

    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    Old Dominion Freight Line ist ein führender Anbieter im LTL-Markt, bekannt für Zuverlässigkeit und Qualität, mit einem starken Netzwerk und exzellentem Kundenservice.

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Old Dominion Freight Line Aktie. Sie fällt um -6,18 % auf 153,05. Die Talfahrt der Old Dominion Freight Line Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,39 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 153,05, mit einem Minus von -6,18 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Obwohl die Old Dominion Freight Line Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +19,51 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Old Dominion Freight Line Aktie damit um -17,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Old Dominion Freight Line auf +21,58 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,57 % geändert.

    Old Dominion Freight Line Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,69 %
    1 Monat -6,61 %
    3 Monate +19,51 %
    1 Jahr +6,57 %

    Informationen zur Old Dominion Freight Line Aktie

    Es gibt 209 Mio. Old Dominion Freight Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,44 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 12.03. - US Tech 100 schwach -1,41 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von United Parcel Service Registered (B) und Co.

    United Parcel Service Registered (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,38 %.

    Old Dominion Freight Line Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Old Dominion Freight Line Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Old Dominion Freight Line Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Old Dominion Freight Line

    -4,87 %
    -15,43 %
    -1,48 %
    +19,39 %
    +5,78 %
    +3,41 %
    +67,89 %
    +3.410,98 %
    ISIN:US6795801009WKN:923655



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
