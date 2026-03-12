Univar Solutions baut Partnerschaft mit SI Group für den Vertrieb von Leistungsadditiven in EMEA aus
Durch die Ausweitung der Partnerschaft wird das Angebot verbreitert und fortschrittliche, zuverlässige Leistungsadditive bereitgestellt, um den wachsenden Anforderungen von Kunststoff- und Gummianwendungen in der Fertigung gerecht zu werden
ISTANBUL, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions B.V., eine Tochtergesellschaft von Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), ein weltweit führender Lösungsanbieter für Spezialchemikalien und Inhaltsstoffe, gab heute über seinen Geschäftsbereich Ingredients + Specialties (Inhaltsstoffe + Spezialitäten) von Univar Solutions eine erweiterte Vertriebsvereinbarung mit SI Group bekannt, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Spezialmaterialien. Die Vereinbarung mit SI Group umfasst deren Portfolio an Additiven für Kunststoffe und Klebstoffe, Antioxidantien, Stabilisatoren, UV-Stabilisatoren sowie Schlagzähmodifikatoren in ausgewählten EMEA-Märkten*.
„Unsere Partnerschaft mit SI Group entwickelt sich weiterhin auf spannende Weise", sagte Matthew Oliver, globaler Bereichsleiter auf Senior-Ebene für den Bereich Spezialmaterialien bei Univar Solutions. „Der erweiterte Zugang zu den Additivtechnologien von SI Group für Gummi und Kunststoffe in EMEA stärkt unsere Fähigkeit, die hochwertigen Materiallösungen bereitzustellen, die Kunden benötigen, um Verarbeitungseffizienz, thermische Stabilität, Produktlebensdauer, Schutz sowie die allgemeine Haltbarkeit ihrer Produkte zu verbessern. Diese Erweiterung unterstützt außerdem unsere Strategie, Herstellern von Polymeren, Additiven und Kunststoffen ein noch breiteres Spektrum an Speziallösungen bereitzustellen."
Die wachsende Zusammenarbeit zwischen Univar Solutions und SI Group bekräftigt das Engagement beider Unternehmen, innovative, leistungsstarke und nachhaltige Speziallösungen für die Kunststoff- und Gummiindustrie bereitzustellen. Durch die Verbindung der fortschrittlichen Additivtechnologien von SI Group mit dem Vertriebsnetz und der technischen Unterstützung von Univar Solutions erhalten Kunden einen vereinfachten Zugang zu einem breiteren Spektrum an Materialien, die Haltbarkeit, Effizienz und Umweltverträglichkeit verbessern sollen. Gemeinsam wollen die Unternehmen die Leistungsfähigkeit der industriellen Fertigung mit Polymer-, Antioxidantien- und Stabilisatorlösungen der nächsten Generation steigern.