Univar Solutions baut Partnerschaft mit SI Group für den Vertrieb von Leistungsadditiven in EMEA aus

Durch die Ausweitung der Partnerschaft wird das Angebot verbreitert und fortschrittliche, zuverlässige Leistungsadditive bereitgestellt, um den wachsenden Anforderungen von Kunststoff- und Gummianwendungen in der Fertigung gerecht zu werden

ISTANBUL, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions B.V., eine Tochtergesellschaft von Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), ein weltweit führender Lösungsanbieter für Spezialchemikalien und Inhaltsstoffe, gab heute über seinen Geschäftsbereich Ingredients + Specialties (Inhaltsstoffe + Spezialitäten) von Univar Solutions eine erweiterte Vertriebsvereinbarung mit SI Group bekannt, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Spezialmaterialien. Die Vereinbarung mit SI Group umfasst deren Portfolio an Additiven für Kunststoffe und Klebstoffe, Antioxidantien, Stabilisatoren, UV-Stabilisatoren sowie Schlagzähmodifikatoren in ausgewählten EMEA-Märkten*.