    Aktien New York Schluss

    Verluste - Ölpreisrally schürt Inflationssorgen

    Aktien New York Schluss - Verluste - Ölpreisrally schürt Inflationssorgen
    NEW YORK (dpa-AFX) - Inflationssorgen wegen der Folgen des Iran-Krieges haben am Donnerstag den US-Aktienmarkt stark belastet. Anlegern missfiel, dass die Ölpreise trotz der Freigabe von Reserven durch die Internationale Energieagentur weiter stiegen. Angesichts iranischer Attacken auf den Energiesektor im Persischen Golf kostete ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent teils wieder mehr als 100 US-Dollar. Aktuell rechnen Finanzmarktakteure nicht mehr mit Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr.

    Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,56 Prozent auf 46.677,85 Punkte und weitere damit seine Vortagesverluste deutlich aus. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,52 Prozent auf 6.672,62 Zähler.

    Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,73 Prozent auf 24.533,58 Punkte nach unten. Er hatte sich am Mittwoch noch dank eines Kurssprungs bei den Aktien des Soft- und Hardware-Herstellers Oracle stabil gehalten./la/mis

    ISIN:US2605661048WKN:CG3AA2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 138,0 auf Tradegate (12. März 2026, 21:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +10,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 395,76 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,50USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +16,19 %/+132,39 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
