Aktien New York Schluss
Verluste - Ölpreisrally schürt Inflationssorgen
NEW YORK (dpa-AFX) - Inflationssorgen wegen der Folgen des Iran-Krieges haben am Donnerstag den US-Aktienmarkt stark belastet. Anlegern missfiel, dass die Ölpreise trotz der Freigabe von Reserven durch die Internationale Energieagentur weiter stiegen. Angesichts iranischer Attacken auf den Energiesektor im Persischen Golf kostete ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent teils wieder mehr als 100 US-Dollar. Aktuell rechnen Finanzmarktakteure nicht mehr mit Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr.
Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,56 Prozent auf 46.677,85 Punkte und weitere damit seine Vortagesverluste deutlich aus. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,52 Prozent auf 6.672,62 Zähler.
Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,73 Prozent auf 24.533,58 Punkte nach unten. Er hatte sich am Mittwoch noch dank eines Kurssprungs bei den Aktien des Soft- und Hardware-Herstellers Oracle stabil gehalten./la/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 138,0 auf Tradegate (12. März 2026, 21:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +10,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 395,76 Mrd..
Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,50USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +16,19 %/+132,39 % bedeutet.
Depotstrategie(n)
- Ich bin nicht bereit, quartalsweise eine Depotführungsgebühr in Höhe von 5,85 € (= 23,40 € p.a.) zu zahlen - zumindest nicht solange die vermeidbar ist
- Zudem möchte ich auch keinen Sparplan ausführen, wo je Ausführung 1,5 % Provision abgezogen werden (bei 100 € werden dann lediglich 98,50 € angelegt) - denn die Sparpläne gibt es bei der ING-Diba schließlich auch kostenlos
- Daher habe ich mich für den Comdirect All World ETF entschieden. Durch diesen Sparplan bleibt die Depotführung kostenlos und es fällt auch keine Provision an. Auch auf dem Papier klingt der ETF ähnlich dem von Gerd Kommer. Daher fühle ich mich mit dieser Anlage gut aufgehoben.
Schönen guten Morgen @Zinsidende, Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Hallo zusammen, hallo Timburg,
Asche auf mein Haupt: Wenn ich mich in den letzten Jahren eher zum Mitleser und passiven Investor entwickelt habe. Meine wirklich aktiven Jahre hier im Thread liegen mittlerweile fast schon eine Dekade zurück. Man muss vermutlich ziemlich weit zurückblättern, um meinen letzten Beitrag zu finden.
Das ist schlicht dem Zusammenspiel aus Beruf, Nebentätigkeit und Familie geschuldet. Schließlich muss der Euro, den man investieren möchte, erst einmal verdient und zur Seite gelegt werden – vom Posten allein wächst das Depot bekanntlich nicht.
Als ich nun Timburgs letzten Beitrag gelesen habe, in dem er schrieb, dass immer wieder neue Gesichter auftauchen, die innerhalb eines Jahres von Überrenditen berichten und von denen man zwei oder drei Jahre später nichts mehr hört, dachte ich mir: Bevor ich endgültig in der Kategorie „verschollen nach drei Jahren“ lande, melde ich mich lieber kurz zurück. 😄
Nicht wegen einer Überrendite – die habe ich ehrlich gesagt noch nie geschafft. Aber die drei Jahre habe ich definitiv geknackt.
Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich bin im Grunde durch jede Krise einfach mit Buy & Hold durchgesegelt. Verkaufen – zumindest bei Aktien – gehört definitiv nicht zu meinen großen Stärken. Dass mein Kopf auch nicht permanent bei der Börse ist, erkennt man vermutlich ganz gut an der heutigen Zusammensetzung meines Depots.
Börse ist aus meiner Sicht ein Marathon und kein Sprint. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Gelegenheit. Und um die bestehenden Ungleichgewichte im Depot bei Sektoren und Regionen weiter auszugleichen – insbesondere bei USA, Technologie, Industrie sowie defensivem Konsum – bleiben mir bis zum Renteneintritt zum Glück noch etwa 10 bis 15 Jahre Zeit.
|Bezeichnung
|WKN
|Typ
|ABN AMRO BANK DR/EO1
|A143G0
|Aktie
|ADMIRAL GROUP PLC LS-,001
|A0DJ58
|Aktie
|AES CORP. DL-,01
|882177
|Aktie
|ALLIANZ SE NA O.N.
|840400
|Aktie
|ASTA ENERGY SOLUTIONS AG
|A4214T
|Aktie
|ATHENS INTERN. AIRP. O.N.
|A401RW
|Aktie
|BANK OF CYPRUS HLD.EO-,10
|A2DJ8V
|Aktie
|BAYER AG NA O.N.
|BAY001
|Aktie
|BIRKENSTOCK HOLDING PLC
|A3EXD1
|Aktie
|BOEING CO. SHARES DL 5
|850471
|Aktie
|CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB-
|899018
|Aktie
|CROWN CASTLE INC.
|A12GN3
|Aktie
|DEUTSCHE POST AG NA O.N.
|555200
|Aktie
|DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO
|PAG911
|Aktie
|DT.TELEKOM AG NA
|555750
|Aktie
|E.ON SE NA O.N.
|ENAG99
|Aktie
|EDENRED EO 2
|A1C0JG
|Aktie
|ENVIPCO HLDG CVA B
|A3CSM9
|Aktie
|FLEX LNG LTD DL-,10
|A2PFGD
|Aktie
|GRAPHITE ONE INC.
|A2PFXE
|Aktie
|HAMBORNER REIT AG NA O.N.
|A3H233
|Aktie
|HELLEN.EX.-ATHENS ST. NA.
|941206
|Aktie
|HELLENIC TELEC. ORG. NAM.
|903465
|Aktie
|HELLENIQ ENER. NAM.EO2,18
|914999
|Aktie
|INFRASTRUT.WIRELESS ITAL.
|A14UAV
|Aktie
|JIANGSU EXPRESSWAY H YC1
|A0M4YD
|Aktie
|JOHNSON + JOHNSON DL 1
|853260
|Aktie
|LANG + SCHWARZ AG NA O.N.
|LS1LUS
|Aktie
|MAGYAR TELEK.T.NA A UF100
|A0B8TQ
|Aktie
|MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1
|A140M9
|Aktie
|MOBILE TELESYSTEMS ADR/2
|501757
|Aktie
|MOWI ASA NK 7,5
|924848
|Aktie
|MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC
|A0NFRH
|Aktie
|MTR CORP. LTD
|579779
|Aktie
|MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.
|843002
|Aktie
|MURAPOL S.A. ZY 40
|A3E2Z7
|Aktie
|NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
|A1CZ4H
|Aktie
|NOVARTIS NAM. SF 0,49
|904278
|Aktie
|NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
|A3EU6F
|Aktie
|OLD MUTUAL LTD.
|A2JMUN
|Aktie
|OMV AG AKTIEN O.N.
|874341
|Aktie
|ORLEN S.A. ZY 1,25
|929424
|Aktie
|PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
|A14R7U
|Aktie
|PEH WERTPAPIER AG
|620140
|Aktie
|PETROLEO BRAS.SA PET.
|932443
|Aktie
|PFIZER INC. DL-,05
|852009
|Aktie
|PING AN INS.C.CHINA H YC1
|A0M4YR
|Aktie
|PLDT INC. SP. ADRS/1 PP 5
|A2APXA
|Aktie
|POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.
|A0YCYA
|Aktie
|PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
|A0MP84
|Aktie
|PUMA SE
|696960
|Aktie
|RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1
|868009
|Aktie
|RUBIS INH. NOUV. EO 1,25
|A2DUVQ
|Aktie
|SALESFORCE INC. DL-,001
|A0B87V
|Aktie
|SANDOZ GROUP AG SF -,05
|A3ETYB
|Aktie
|SANOFI SA INHABER EO 2
|920657
|Aktie
|SANTANDER POLSKA M ZY 10
|677298
|Aktie
|SERVICENOW INC. DL-,001
|A1JX4P
|Aktie
|SES S.A. FDR A
|914993
|Aktie
|SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.
|SHL100
|Aktie
|SIXT SE VZO O.N.
|723133
|Aktie
|TALANX AG NA O.N.
|TLX100
|Aktie
|TECNICAS REUNIDAS EO -,10
|A0J3MX
|Aktie
|TURKCELL ILETISIM H.2,5/1
|806276
|Aktie
|UNILEVER PLC LS -,035
|A41NM1
|Aktie
|VONOVIA SE NA O.N.
|A1ML7J
|Aktie
|WUESTENROT+WUERTT.AG O.N.
|805100
|Aktie
|XPENG INC. SP.ADS/2 CL.A
|A2QBX7
|Aktie
|DT. ROHSTOFF 25/30
|A460CG
|Anleihe
|DZ BANK PROT AA 25/26
|DY6VQC
|Anleihe
|E.ON SE MTN 24/44
|A383CW
|Anleihe
|FORMYCON FLN 25/29
|A4DFJH
|Anleihe
|KATJES INT. IHS 23/28
|A30V78
|Anleihe
|RUMAENIEN 23/38
|A3LFEM
|Anleihe
|SMAVA GMBH FLN 25/29
|A4DFHC
|Anleihe
|GL X-N.100 CC DLD
|A2QR39
|ETF
|INVESCOM3 FT EM HD LV A
|A2AHZU
|ETF
|IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA
|A111X9
|ETF
|VANG.FTSE A.W. DLA
|A2PKXG
|ETF
|X(IE)-MSCI WORLD VAL.1CDL
|A1103E
|ETF
|XTR.S+P SEL.FRONT.SWAP 1C
|DBX1A9
|ETF
|21SHARES ETHER ETP OE
|A2T68Z
|Zertif
|LBBW M.EXP.PL31 PUM
|LB57P7
|Zertif
|WITR ISS X ETP O.E.
|A3GKGK
|Zertif
Also Timburg: Ich bin weiterhin ein Stück weit auf deinen Spuren unterwegs und möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich für die vielen Inspirationen bedanken – sowohl bei dir als auch bei den anderen langjährigen Mitstreitern hier im Thread.
Viele Grüße
Zinsidende