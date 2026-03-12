Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 12.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.03.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Boeing
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 1
Performance 1M: -11,17 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 2
Performance 1M: -14,70 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 3
Performance 1M: +6,36 %
3M
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 4
Performance 1M: -8,40 %
The Home Depot
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 5
Performance 1M: -10,72 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 6
Performance 1M: +4,54 %
Nike (B)
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 7
Performance 1M: -11,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Die Beiträge aus dem wallstreetONLINE-Forum zeigen ein gemischtes Sentiment zu Nike (B). Kurzfristig wird der Kurs um ca. 50€ gesehen; 5-Jahres-Tief ca. 47€, 10-Jahres-Tief ca. 42€, was auf Unterbewertung hindeutet. Einige erwarten Abwärtsdruck durch Gesamtmarktschwäche und Iran-Konflikt; andere halten eine weitere Korrektur für möglich, einige warten unter 40€. 14-Tage-Entwicklung: eher seitwärts bis leicht rückläufig.
Walmart
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 8
Performance 1M: -2,39 %
