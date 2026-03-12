Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 12.03.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.03.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Adobe
Tagesperformance: -7,17 %
Platz 1
Performance 1M: +8,28 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -6,11 %
Platz 2
Performance 1M: -6,61 %
Intel
Tagesperformance: -5,24 %
Platz 3
Performance 1M: +0,38 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 4
Performance 1M: -7,19 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -4,85 %
Platz 5
Performance 1M: -17,00 %
Copart
Tagesperformance: -4,49 %
Platz 6
Performance 1M: -7,87 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 7
Performance 1M: -9,41 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 8
Performance 1M: -9,48 %
Lam Research
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 9
Performance 1M: -6,19 %
Analog Devices
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 10
Performance 1M: -7,15 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 11
Performance 1M: -10,65 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 12
Performance 1M: -1,57 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 13
Performance 1M: -20,93 %
CoStar Group
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 14
Performance 1M: -2,85 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 15
Performance 1M: -4,05 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 16
Performance 1M: -17,10 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 17
Performance 1M: -2,08 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 18
Performance 1M: +13,44 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 19
Performance 1M: -0,29 %
Applied Materials
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 20
Performance 1M: +3,83 %
Linde
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 21
Performance 1M: +5,72 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 22
Performance 1M: +4,48 %
Walmart
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 23
Performance 1M: -2,39 %
