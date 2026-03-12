Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 12.03.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.03.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Ulta Beauty
Tagesperformance: -12,92 %
Platz 1
Performance 1M: -15,91 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +12,57 %
Platz 2
Performance 1M: +46,07 %
Performance 1M: +46,07 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +11,11 %
Platz 3
Performance 1M: +28,58 %
Dow
Tagesperformance: +9,78 %
Platz 4
Performance 1M: +13,89 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: -9,18 %
Platz 5
Performance 1M: +4,77 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -7,47 %
Platz 6
Performance 1M: +3,73 %
International Paper
Tagesperformance: -7,27 %
Platz 7
Performance 1M: -25,72 %
Adobe
Tagesperformance: -7,26 %
Platz 8
Performance 1M: +8,28 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: -7,21 %
Platz 9
Performance 1M: -18,05 %
Insulet
Tagesperformance: -7,19 %
Platz 10
Performance 1M: -10,66 %
The Mosaic
Tagesperformance: +6,97 %
Platz 11
Performance 1M: +5,75 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: -6,86 %
Platz 12
Performance 1M: -22,86 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: -6,83 %
Platz 13
Performance 1M: -21,39 %
Block (A)
Tagesperformance: -6,76 %
Platz 14
Performance 1M: +22,77 %
SLB
Tagesperformance: -6,47 %
Platz 15
Performance 1M: -11,63 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: -6,27 %
Platz 16
Performance 1M: -28,36 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: +6,21 %
Platz 17
Performance 1M: +28,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Occidental Petroleum
Laut dem wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Occidental Petroleum (OXY) überwiegend bullisch. Gründe: starker Cashflow bei hohem Ölpreis, geringe Hedging-Abdeckung, Potenzial für Dividenden-/Rückkäufe. Die 14-Tage-Performance zeigt Aufwärtsdrang; Ölpreis-/Permian-Story treibt die Bewertung. Kursziele ca. 60–70 USD; Risiko durch Volatilität bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Occidental Petroleum eingestellt.
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -6,11 %
Platz 18
Performance 1M: -6,61 %
Lamb Weston Holdings
Tagesperformance: -6,03 %
Platz 19
Performance 1M: -17,17 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -5,96 %
Platz 20
Performance 1M: -19,50 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -5,75 %
Platz 21
Performance 1M: -13,42 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: -5,69 %
Platz 22
Performance 1M: -1,97 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: -5,68 %
Platz 23
Performance 1M: -10,22 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -5,63 %
Platz 24
Performance 1M: +1,48 %
United Rentals
Tagesperformance: -5,52 %
Platz 25
Performance 1M: -13,19 %
Air Products & Chemicals
Tagesperformance: +5,11 %
Platz 26
Performance 1M: +2,83 %
Kroger
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 27
Performance 1M: +14,37 %
Philip Morris International
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 28
Performance 1M: -9,70 %
American Water Works
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 29
Performance 1M: +17,57 %
Bunge Global
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 30
Performance 1M: +7,34 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 31
Performance 1M: +8,33 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 32
Performance 1M: +6,36 %
Phillips 66
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 33
Performance 1M: +13,78 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 34
Performance 1M: -16,54 %
CME Group Registered (A)
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 35
Performance 1M: +3,39 %
Linde
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 36
Performance 1M: +5,72 %
Progressive
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 37
Performance 1M: -0,71 %
Valero Energy
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 38
Performance 1M: +21,46 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 39
Performance 1M: +9,60 %
NRG Energy
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 40
Performance 1M: -6,15 %
