    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUlta Beauty AktievorwärtsNachrichten zu Ulta Beauty

    Besonders beachtet!

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ulta Beauty Aktie im Ausverkauf - -12,47 % - 12.03.2026

    Am 12.03.2026 ist die Ulta Beauty Aktie, bisher, um -12,47 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ulta Beauty Aktie.

    Besonders beachtet! - Ulta Beauty Aktie im Ausverkauf - -12,47 % - 12.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Ulta Beauty ist ein führender US-Schönheitseinzelhändler mit einem breiten Produktangebot und Salon-Dienstleistungen. Hauptkonkurrenten sind Sephora und Amazon. Einzigartig ist die Kombination aus Einzelhandel und Salon sowie ein starkes Treueprogramm.

    Ulta Beauty Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.03.2026

    Mit einer Performance von -12,47 % musste die Ulta Beauty Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,10 %, geht es heute bei der Ulta Beauty Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.197,65€
    Basispreis
    4,20
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.239,50€
    Basispreis
    4,95
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Ulta Beauty mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,68 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ulta Beauty Aktie damit um -14,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,91 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Ulta Beauty einen Rückgang von -5,67 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,22 % geändert.

    Ulta Beauty Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,91 %
    1 Monat -15,91 %
    3 Monate -3,68 %
    1 Jahr +80,55 %

    Informationen zur Ulta Beauty Aktie

    Es gibt 44 Mio. Ulta Beauty Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,98 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 12.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 12.03.2026 im S&P 500.

    Ulta Beauty Announces Fourth Quarter and Fiscal 2025 Results and Provides Fiscal 2026 Guidance


    Ulta Beauty, Inc. (NASDAQ: ULTA) today announced consolidated financial results for the thirteen-week period (“fourth quarter”) and fifty-two-week period (“fiscal year”) ended January 31, 2026, compared to the same periods ended February 1, 2025, …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Ulta Beauty

    Target, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,14 %. Estee Lauder Companies Registered (A) notiert im Minus, mit -7,81 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -1,31 %. Walmart legt um +2,18 % zu L'Oreal notiert im Minus, mit -1,14 %.

    Ulta Beauty Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Ulta Beauty Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ulta Beauty Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ulta Beauty

    -12,62 %
    -14,91 %
    -15,91 %
    -3,68 %
    +80,55 %
    +15,23 %
    +111,60 %
    +269,04 %
    +3.008,13 %
    ISIN:US90384S3031WKN:A0M240



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Ulta Beauty Aktie im Ausverkauf - -12,47 % - 12.03.2026 Am 12.03.2026 ist die Ulta Beauty Aktie, bisher, um -12,47 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ulta Beauty Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     