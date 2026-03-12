Ulta Beauty Aktie im Ausverkauf - -12,47 % - 12.03.2026

Mit einer Performance von -12,47 % musste die Ulta Beauty Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,10 %, geht es heute bei der Ulta Beauty Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Ulta Beauty ist ein führender US-Schönheitseinzelhändler mit einem breiten Produktangebot und Salon-Dienstleistungen. Hauptkonkurrenten sind Sephora und Amazon. Einzigartig ist die Kombination aus Einzelhandel und Salon sowie ein starkes Treueprogramm.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Ulta Beauty mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,68 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ulta Beauty Aktie damit um -14,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,91 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Ulta Beauty einen Rückgang von -5,67 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,22 % geändert.

Ulta Beauty Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,91 % 1 Monat -15,91 % 3 Monate -3,68 % 1 Jahr +80,55 %

Informationen zur Ulta Beauty Aktie

Es gibt 44 Mio. Ulta Beauty Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,98 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 12.03.2026 im S&P 500.

Ulta Beauty, Inc. (NASDAQ: ULTA) today announced consolidated financial results for the thirteen-week period (“fourth quarter”) and fifty-two-week period (“fiscal year”) ended January 31, 2026, compared to the same periods ended February 1, 2025, …

So schlagen sich die Wettbewerber von Ulta Beauty

Target, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,14 %. Estee Lauder Companies Registered (A) notiert im Minus, mit -7,81 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -1,31 %. Walmart legt um +2,18 % zu L'Oreal notiert im Minus, mit -1,14 %.

Ulta Beauty Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ulta Beauty Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ulta Beauty Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.