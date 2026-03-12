Merz würdigt strategische Partnerschaft mit Norwegen

ANDENES (dpa-AFX) - Zum Auftakt seines Norwegen-Besuchs hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Bedeutung der strategischen Partnerschaft mit dem Nato-Land betont. Die Zusammenarbeit funktioniere "äußerst gut" und habe "Potenzial für die Zukunft", sagte er bei einem Gespräch mit Ministerpräsident Jonas Gahr Støre gleich nach seiner Ankunft auf der Insel Andoya 300 Kilometer nördlich des Polarkreises.

Am Freitag wollen die beiden Regierungschefs dort den Weltraumbahnhof Andoya Space Port besuchen, wo seit 1962 mehr als 700 Forschungsraketen und -ballons gestartet sind. In wenigen Tagen soll von dort aus die deutsche Orbitalrakete "Spectrum" getestet werden, die für den Transport erdnaher Satelliten in die Umlaufbahn entwickelt wurde.