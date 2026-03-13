    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Geflügelwirtschaft sieht knappes Eier-Angebot zu Ostern

    Wirtschaft - Geflügelwirtschaft sieht knappes Eier-Angebot zu Ostern
    Foto: Eier (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) spricht von einem knappen Eier-Angebot, sieht aber die Eierversorgung zu Ostern dennoch nicht gefährdet.

    "Das Angebot am Markt ist derzeit knapp", sagte ZDG-Präsident Hans-Peter Goldnick der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Täglich kommen etwa 70 Millionen Eier neu auf den Markt. Wir haben keine Eierkrise und wir bekommen auch zu Ostern genügend Eier."

    Die Gründe für die Knappheit seien vielfältig: Durch die europaweiten Tierseuchen wie die Vogelgrippe gebe es weniger Legehennen und weniger Eier am Markt in ganz Europa. Als wichtigsten Grund nannte Goldnick jedoch die Beliebtheit von Eiern.

    "Der Pro-Kopf-Verbrauch ist in Deutschland binnen zwei Jahren von 236 auf 255 Eier gestiegen", erklärte der Verbandspräsident. "Tendenz weiter steigend."


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Geflügelwirtschaft sieht knappes Eier-Angebot zu Ostern Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) spricht von einem knappen Eier-Angebot, sieht aber die Eierversorgung zu Ostern dennoch nicht gefährdet."Das Angebot am Markt ist derzeit knapp", sagte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     