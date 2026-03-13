Geflügelwirtschaft sieht knappes Eier-Angebot zu Ostern

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) spricht von einem knappen Eier-Angebot, sieht aber die Eierversorgung zu Ostern dennoch nicht gefährdet."Das Angebot am Markt ist derzeit knapp", sagte ZDG-Präsident Hans-Peter Goldnick der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Täglich kommen etwa 70 Millionen Eier neu auf den Markt. Wir haben keine Eierkrise und wir bekommen auch zu Ostern genügend Eier."Die Gründe für die Knappheit seien vielfältig: Durch die europaweiten Tierseuchen wie die Vogelgrippe gebe es weniger Legehennen und weniger Eier am Markt in ganz Europa. Als wichtigsten Grund nannte Goldnick jedoch die Beliebtheit von Eiern."Der Pro-Kopf-Verbrauch ist in Deutschland binnen zwei Jahren von 236 auf 255 Eier gestiegen", erklärte der Verbandspräsident. "Tendenz weiter steigend."