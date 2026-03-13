    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Slow Road to Hainan wird bald auf Discovery ausgestrahlt

    HAIKOU, China, 13. März 2026 /PRNewswire/ -- Kürzlich wurde die Kurzfilmreihe Slow Road to Hainan über die Küstenstraße von Hainan veröffentlicht, die vom Fernsehsender Hainan Broadcasting Station (HMG) präsentiert, von Hainan Dianguang Media Film Co., Ltd. produziert und gemeinsam mit Discovery erstellt wurde. Diese 8-teilige Dokumentation mit einer Länge von jeweils 25 Minuten begleitet mehrere Gruppen chinesischer und ausländischer Gäste auf ihrer Reise rund um die Insel Hainan. Sie verknüpft die ökologischen Schätze, das kulturelle Erbe und die Entwicklungsdynamik der Hainan-Ringstraße miteinander und ermöglicht es den Zuschauern, den vielfältigen Charme Hainans – versteckt in seinen Bergen und Meeren und integriert in seinen Alltag – durch das gemächliche Tempo des „Slow Travel" zu verstehen. Die Sendung wurde Ende 2025 auf CCTV-9 und Hainan TV ausgestrahlt. Die internationale Version wird vom 15. März bis zum 5. April 2026 auf Discovery Premiere feiern, wobei jeden Sonntag um 20:05 Uhr (Ortszeit) zwei Folgen ausgestrahlt werden.

    Die Dokumentation nutzt mehrere Erzählstränge, um die einzigartigen Geschichten entlang der Hainan-Ringstraße zu beleuchten und die ökologische Schönheit, das kulturelle Erbe und die Entwicklungsdynamik von Hainan anschaulich darzustellen. Sie erzählt die Geschichten mehrerer Gruppen von Menschen aus verschiedenen Ländern, Altersgruppen und Hintergründen, die sich auf eine Reise entlang der Hainan-Ringstraße begeben haben, um die Natur zu erkunden, sich wieder mit den lokalen Ökosystemen zu verbinden, sich selbst zu finden und letztendlich spirituelle Erfüllung zu erlangen. Entlang der Strecke verbindet die Hainan-Ringstraße natürliche ökologische Landschaften, künstlerische und kulturelle Schätze sowie Lifestyle-Initiativen und präsentiert so eine einzigartige Perspektive auf Hainan. Die atemberaubende Naturlandschaft, das grüne ökologische Image, die aufkommenden Entwicklungskonzepte und die integrierten vielfältigen Kulturen brachten eine transformative Erfahrung in ihre Reisen.

    Durch die panoramischen Perspektiven mehrerer Hauptgruppen auf der Straße zeigt das Programm sowohl die lebendige Gegenwart von Hainan als auch eine Vision einer dynamischen Zukunft; die berührenden Momente und die Schönheit, die sich in den Details des Reisens und des Lebens finden, überschreiten nationale Grenzen und ermutigen die Zuschauer, langsamer zu werden und die Reise zu genießen.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/slow-road-to-hainan-wird-bald-auf-discovery-ausgestrahlt-302712566.html




