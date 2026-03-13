den weltweit ersten kabellosen Swim Jet, erhältlich ab 799 US-Dollar

LOS ANGELES, 13. März 2026 /PRNewswire/ -- iGarden, die Outdoor-Technologie-Sparte der Fairland Group, präsentierte heute offiziell die Swim Jet X Series auf Kickstarter. Als CES 2026 Innovation Award Honoree markiert dieses Gerät das globale kommerzielle Debüt des ersten vollständig kabellosen, tragbaren Gegenstromsystems der Welt. Durch die erfolgreiche Integration eines leistungsstarken Kerns mit hoher Dichte in ein tragbares Gehäuse bietet iGarden ein Schwimmerlebnis in kommerzieller Qualität, das keinerlei Installations-, Verkabelungs- oder Bauarbeiten erfordert. Diese Hardware-Innovation stellt eine Herausforderung für die Dominanz herkömmlicher Schwimm-Spas und eingebauter Gegenstromanlagen dar, die in der Regel komplexe Nachrüstungen und Investitionen von über 20.000 US-Dollar erfordern.

Technologische Neuerung: Der Übergang zu kabelloser Technologie

Die zentrale Innovation der X Series liegt in ihrer „Clamp-and-Swim"-Architektur. Herkömmliche Systeme erfordern von Hausbesitzern, die Struktur ihres Pools anzupassen und komplexe elektrische Leitungen zu installieren. Im Gegensatz dazu arbeitet die X Series mit einem vollständig kabellosen Lithium-Ionen-Akkusystem, das eine Betriebsdauer von 10 Stunden ermöglicht. Dadurch kann das Gerät wie ein Koffer zum Poolrand gerollt und innerhalb weniger Minuten in Betrieb genommen werden, sodass Besitzer von Standard-Inground- und Above-Ground-Pools mit einer Länge von mehr als 2,5 Metern professionelles Bahnenschwimmen genießen können.

Leistungs- und Sicherheitstechnik

Die X Series unterscheidet sich von Spielzeug für Freizeitpools und wurde speziell für das Leistungstraining entwickelt. Sie nutzt einen PMSM-Motor mit Smart Flow-Technologie, um eine laminare Strömung von bis zu 3,5 m/s zu erzeugen, die ausreichend Widerstand für das Triathlontraining bietet. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, hat iGarden das „Ultimate Safety Shield" implementiert, ein 5-stufiges Schutzprotokoll. Dazu gehören ein wasserdichter Motor der Schutzklasse IP68, eine interne Niederspannungsarchitektur und ein Sofortabschaltsensor, der die Stromversorgung automatisch unterbricht, wenn das Gerät Instabilität oder Neigung feststellt.