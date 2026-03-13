Fast 50 % Kurspotenzial! Rheinmetall, Renk, Standard Uranium Hier ergeben sich Kaufchancen. Analysten sehen bei Renk nach den verhaltenen Reaktionen auf die Jahreszahlen eine Kaufgelegenheit. Demnach sind bei der Aktie fast 50 % Kursplus möglich, aber es gibt auch warnende Stimmen. Auch Rheinmetall konnte mit …



