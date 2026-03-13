    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    Fast 50 % Kurspotenzial! Rheinmetall, Renk, Standard Uranium

    Hier ergeben sich Kaufchancen. Analysten sehen bei Renk nach den verhaltenen Reaktionen auf die Jahreszahlen eine Kaufgelegenheit. Demnach sind bei der Aktie fast 50 % Kursplus möglich, aber es gibt auch warnende Stimmen. Auch Rheinmetall konnte mit …

    Foto: esg-aktien.de
    Hier ergeben sich Kaufchancen. Analysten sehen bei Renk nach den verhaltenen Reaktionen auf die Jahreszahlen eine Kaufgelegenheit. Demnach sind bei der Aktie fast 50 % Kursplus möglich, aber es gibt auch warnende Stimmen. Auch Rheinmetall konnte mit den Zahlen für 2025 und dem Ausblick die Börse nicht überzeugen. Mit Blick auf die Bewertungen erwarten Anleger mehr. Dagegen scheinen sich bei Uran-Aktien Kaufchancen zu ergeben. Dank des KI-Booms sind die Branchengrößen wie Cameco stark gelaufen. Nachholpotenzial haben Explorer. Eine risikodiversifizierte Strategie fährt Standard Uranium. Das Unternehmen erkundet eine Vielzahl an Projekten in Nachbarschaft von Fission Uranium, NexGen Energy und F3 Uranium. Im laufenden Monat beginnt ein Bohrprogramm, das eine Neubewertung der Aktie einleiten könnte.

    Verfasst von ESG Aktien
