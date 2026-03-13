Daten statt Druckerschwärze: Das zweite Leben des Verlagshauses Aspermont
Ein australischer Pennystock ist vom Handel ausgesetzt. Diesmal ist das eine gute Nachricht. Denn der B2B-Fachverlag Aspermont vollzieht mit einem umgekehrten Aktiensplit und einem neuen Geschäftsmodell den Sprung vom Kellerkind zur …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Ein australischer Pennystock ist vom Handel ausgesetzt. Diesmal ist das eine gute Nachricht. Denn der B2B-Fachverlag Aspermont vollzieht mit einem umgekehrten Aktiensplit und einem neuen Geschäftsmodell den Sprung vom Kellerkind zur Turnaround-Story. Analysten sehen das Kurspotenzial bei 5,00 australischen Dollar – dreimal so hoch wie der erwartete Eröffnungskurs nach Wiederaufnahme des Handels. Voraussichtlich kann das Papier bereits ab Montag wieder gekauft werden.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte