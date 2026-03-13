    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAspermont AktievorwärtsNachrichten zu Aspermont
    Daten statt Druckerschwärze: Das zweite Leben des Verlagshauses Aspermont

    Ein australischer Pennystock ist vom Handel ausgesetzt. Diesmal ist das eine gute Nachricht. Denn der B2B-Fachverlag Aspermont vollzieht mit einem umgekehrten Aktiensplit und einem neuen Geschäftsmodell den Sprung vom Kellerkind zur Turnaround-Story. Analysten sehen das Kurspotenzial bei 5,00 australischen Dollar – dreimal so hoch wie der erwartete Eröffnungskurs nach Wiederaufnahme des Handels. Voraussichtlich kann das Papier bereits ab Montag wieder gekauft werden.

    Verfasst von Zukunftsbilanzen
