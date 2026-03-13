Termine und Disziplinen für Astana bestätigt

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Phygital International , Veranstalter und Rechteinhaber der Games of the Future (GOTF) (Spiele der Zukunft), hat offiziell bestätigt, dass die Games of the Future 2026 in Astana, Kasachstan, vom 29. Juli bis 9. August 2026 stattfinden werden. Das Event bringt die weltweit führenden Phygital-Athleten zu 12 Tagen hochklassigen Wettbewerbs zusammen, bei dem physischer Sport und digitales Gameplay auf einzigartige Weise verschmelzen.

Das weltweit führende Sportturnier der nächsten Generation kommt vom 29. Juli bis 9. August 2026 nach Astana und bringt Spitzenathleten und Gamer zusammen, die in wegweisenden hybriden Disziplinen gegeneinander antreten.

Die Games of the Future 2026 (Spiele der Zukunft 2026, GOTF 2026) werden an zentralen Veranstaltungsorten in der ganzen Stadt ausgetragen, darunter Barys Arena, Beeline Arena, der Athletics Sports Complex „Qazaqstan", Alau Ice Palace und der Ushkempirov Martial Arts Palace. Erwartet werden mehr als 900 Athleten aus über 50 Nationen, die vor mehr als 100 000 Fans um einen bestätigten Preispool von ca. 4,8 Millionen US-Dollar kämpfen.

Die Games of the Future 2026 umfassen acht Disziplinen in zwei zentralen Kategorien: Phygital Sports, bei denen die Teilnehmer sowohl in physischen als auch in digitalen Runden gegeneinander antreten, sowie Esports mit einigen der weltweit beliebtesten Spieletitel.

In der Kategorie Phygital Sports kehren bestätigte Publikumslieblinge wie Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Shooter und Phygital Dancing zurück. Ebenfalls wieder dabei ist Phygital Fighting, ein weiterer Favorit der Fans, der taktisches Gameplay mit hochintensivem physischem Kampf verbindet.

Fans können sich außerdem erneut auf packende Esports-Action freuen, wobei die Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) sowohl auf dem PC als auch auf mobilen Geräten im Mittelpunkt steht. Abgerundet wird das Programm durch die Disziplin Battle Royale, die eines der bekanntesten und weltweit meistverfolgten Gaming-Formate präsentiert.

„Astana ist die perfekte Bühne für das nächste Kapitel der Games of the Future. Kasachstan verfügt über eine ausgeprägte Sportkultur und eine junge, digital vernetzte Bevölkerung, die genau das verkörpert, wofür phygital Wettbewerbe stehen. Wir bauen eine echte globale Bewegung auf, und 2026 ist ein weiterer Schritt, um Phygital Sport dauerhaft im weltweiten Sportkalender zu verankern", sagte John Hewitt, Direktor für internationales Marketing und Kommunikation bei Phygital International.