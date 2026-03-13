    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAntimony Resources AktievorwärtsNachrichten zu Antimony Resources
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    5,6 Mrd. USD in wenigen Tagen! Munitionsrohstoff Antimon haussiert! Antimony Resources Aktie startet durch!

    Der Krieg gegen den Iran entwickelt sich für die USA immer stärker zu einer kostspieligen Abnutzungsschlacht. In der Trump-Regierung war offenbar die Überzeugung groß, dass massiver militärischer Druck das Regime in Teheran schnell auseinanderfallen …

    5,6 Mrd. USD in wenigen Tagen! Munitionsrohstoff Antimon haussiert! Antimony Resources Aktie startet durch!
    Foto: esg-aktien.de
    Der Krieg gegen den Iran entwickelt sich für die USA immer stärker zu einer kostspieligen Abnutzungsschlacht. In der Trump-Regierung war offenbar die Überzeugung groß, dass massiver militärischer Druck das Regime in Teheran schnell auseinanderfallen lassen würde. Stattdessen zieht sich der Konflikt hin, der Gegner zeigt sich widerstandsfähiger als erwartet und das Kriegsziel der USA ist unklar. Die Rechnung steigt von Tag zu Tag. "Reuters" zufolge beliefen sich allein die Ausgaben für eingesetzte Munition in den ersten beiden Kriegstagen auf 5,6 Mrd. USD. Vor diesem Hintergrund wirkt die Größenordnung von rund 1 Mrd. USD pro Tag inzwischen fast schon günstig. Klar ist, Munition wird dringend gebraucht. Das macht kritische Rohstoffe noch kritischer. Für Anleger bietet dies Chancen.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    5,6 Mrd. USD in wenigen Tagen! Munitionsrohstoff Antimon haussiert! Antimony Resources Aktie startet durch! Der Krieg gegen den Iran entwickelt sich für die USA immer stärker zu einer kostspieligen Abnutzungsschlacht. In der Trump-Regierung war offenbar die Überzeugung groß, dass massiver militärischer Druck das Regime in Teheran schnell auseinanderfallen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     