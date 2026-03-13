    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Merz besucht Weltraumbahnhof und Militärübung in Norwegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz besucht Andoya Space Port auf AndoyaInsel
    • Merz mit Støre und kan. PM bei Übung, 1.600 BW
    • Koop Raum/Rüstung/Energie; 48% Gas, 9% Öl (DE)
    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will am Freitag im Norden Norwegens zusammen mit Ministerpräsident Jonas Gahr Støre einen Weltraumbahnhof besuchen und sich ein Bild von einer Militärübung mit Bundeswehrbeteiligung machen. Seinen ersten Termin hat er in Andenes auf der nördlich des Polarkreises gelegenen Insel Andoya. Dort besucht Merz den Andoya Space Port, wo seit 1962 mehr als 700 Forschungsraketen und -ballons gestartet sind.

    Anschließend geht es weiter zum Militärstützpunkt Bardufoss. Dort machen sich Merz und Støre zusammen mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney ein Bild von der Übung Cold Response, an der nach Angaben der norwegischen Streitkräfte mehr als 32.500 Soldaten aus 14 Nato-Staaten in Norwegen und Finnland teilnehmen - darunter 1.600 Bundeswehrsoldaten.

    Bei dem Besuch wird es vor allem um die Kooperation im Weltraum- und Rüstungsbereich, aber auch bei der Energieversorgung gehen. 48 Prozent der deutschen Erdgasimporte und 9 Prozent der Ölimporte kommen aus Norwegen./mfi/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
