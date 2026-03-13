    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kandidaten liefern sich in SWR-'Wahlarena' Schlagabtausch

    Für Sie zusammengefasst
    • Kandidaten warnen vor Klinikschließungen im Ld
    • Besorgnis um Industriearbeitsplätze; Einigkeit
    • Wahl in 10 Tagen: Kopf-an-Kopf CDU vs SPD eng!
    Kandidaten liefern sich in SWR-'Wahlarena' Schlagabtausch
    Foto: Siarhei - 356130783

    MAINZ (dpa-AFX) - Zehn Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben Spitzenkandidaten der Parteien in einer Fernsehdebatte ihre Positionen verdeutlicht.

    Unter anderem ging es in der SWR-Sendung "Rheinland-Pfalz wählt - Die Wahlarena" um die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Der Spitzenkandidat der CDU, Gordon Schnieder, kritisierte ein "kaltes planloses Krankenhaussterben" gerade der kleinen Häuser im Norden des Landes.

    Er verfolge das Ziel der Praxisklinik, bei der das Land mit den Kommunen zusammen die haus-, fachärztliche und stationäre Versorgung jeden Tag 24 Stunden sicherstelle.

    Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) sprach von "Rekordzahlen" im Landeshaushalt für die Krankenhausinvestitionen. "Wir brauchen überall gute Versorgung durch Krankenhäuser, durch Ärzte und dafür strengen wir uns an." Er sei für die Regioklinik, die einen Mix aus ambulanter und stationärer Versorgung anbietet.

    Der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Joachim Streit, versprach: "Mit den Freien Wählern in der Regierung wird kein Krankenhaus mehr im ländlichen Raum geschlossen." AfD-Spitzenkandidat Jan Bollinger kritisierte, es sei unverantwortlich, dass so viele Häuser schließen mussten.

    Schweitzer: "Mein Vorschlag ist, dass wir uns alle unterhaken"

    Besorgnis zeigten die Kandidaten über den Verlust von Industriearbeitsplätzen. Das Land brauche auch weiterhin eine Industrieproduktion. Schweitzer bedauerte, dass die Ansiedlung eines Unternehmens für Batteriespeicher in der Westpfalz gescheitert sei. "Mein Vorschlag ist, dass wir uns alle unterhaken. Es geht um den Industriestandort Deutschland."

    Bollinger bestritt, dass die AfD auch für den Mangel an ausländischen Fachkräften verantwortlich sei. Rebecca Ruppert (Linke) warf ihm hingegen vor, seine Partei verbreite "Rassismus ohne Ende". Bollinger machte vielmehr eine "ideologische Politik" mit der Förderung bestimmter Technologien für den Verlust von Arbeitsplätzen verantwortlich.

    In der Sendung "Die Wahlarena" stellen sich am Abend die Spitzenkandidaten von SPD, CDU, AfD, Grünen, Linken, Freien Wählern und FDP den Fragen des Publikums. Es ging auch um Bildung und Klima.

    Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Die CDU will nach 35 Jahren in der Opposition stärkste Partei werden und Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) ablösen. In bisherigen Umfragen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Parteien ab.

    Seit zehn Jahren regiert in dem Bundesland ein Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP. Die FDP kämpft um den Wiedereinzug ins Parlament./rtt/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kandidaten liefern sich in SWR-'Wahlarena' Schlagabtausch Zehn Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben Spitzenkandidaten der Parteien in einer Fernsehdebatte ihre Positionen verdeutlicht. Unter anderem ging es in der SWR-Sendung "Rheinland-Pfalz wählt - Die Wahlarena" um die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     